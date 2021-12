Cryptomunt bitcoin is zaterdag op amper een uur tijd 10.000 dollar minder waard geworden, of een verlies van 20 procent. Daarna maakte de digitale munt wat van het verlies weer goed.

De cryptomunt dook zaterdag omlaag in het zog van Wall Street. Beleggers zijn erg nerveus over de omikronvariant van het coronavirus en zoeken veilige beleggingen. De bitcoin viel zaterdagochtend in korte tijd terug naar 42.296 dollar. Later zaterdag noteerde de cryptomunt op 48.210 dollar, nog steeds 10 procent onder de koers van vrijdag. De bitcoin is erg volatiel en maakt wel vaker bokkensprongen. Op 10 november was de bitcoin nog meer dan 69.000 dollar waard, een record.

