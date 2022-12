De Belgische tienjaarsrente heeft donderdag opnieuw even de 3 procent aangetikt. Het is van 21 oktober geleden dat die symbolische kaap werd gehaald. Begin deze maand was de tienjaarsrente gezakt tot 2,3 procent, meteen het laagste punt in maanden.

De stijging van de rente op de secundaire markten is een algemene trend en houdt verband met de aankondiging van de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week, dat ze nog meer renteverhogingen in petto heeft omdat de inflatie nog lange tijd boven de 2 procent zou uitkomen. Een hogere langetermijnrente maakt lenen duurder, meer bepaald de woonkredieten, en is ook slecht nieuws voor de staatskas, als ze in de toekomst geld moet ophalen op de financiële markten. Ook in oktober steeg de Belgische tienjaarsrente al eens boven de 3 procent. De stijging van de rente gaat erg snel. Pas in maart van dit jaar werd voor de Belgische tienjaarsrente de kaap van 1 procent overschreden. Eind 2020 was dezelfde rente zelfs enige tijd negatief, met een absoluut dieptepunt van -0,440 procent in november van dat jaar