De inflatie in België daalt in november voor de achtste maand op rij en blijft daarmee ver verwijderd van het percentage van - net geen - 2 procent dat de ECB beoogt.

De prijzen van consumptiegoederen in ons land liggen in november slechts 0,39 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De inflatie staat daarmee op het laagste peil in meer dan vier jaar. Vooral energieproducten zoals elektriciteit (-8,1 procent) en aardgas (-17,5 procent) zijn fors goedkoper dan november vorig jaar.

De inflatie is al acht maanden op rij aan het dalen. In oktober stond ze nog op 0,48 procent. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de evolutie van energieprijzen en onbewerkte voedingsmiddelen, lag in november op 1,44 procent.

De spilindex - die bepalend is voor het optrekken van de sociale uitkeringen en van de lonen van ambtenaren - is niet overschreden. De vorige overschrijding dateert van augustus 2018.

Er waren in november vooral prijsstijgingen voor buitenlandse reizen, alcoholische dranken en de aankoop van voertuigen. Vakantiedorpen, lichaamsverzorgingsproducten en vliegtuigtickets werden goedkoper.