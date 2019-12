De inflatie in België is in december voor het eerst sinds maart gestegen.

De inflatie in België steeg van 0,39 procent in november naar 0,76 procent in december. Dat meldt het statistiekbureau Statbel maandag. Daarmee blijft de inflatie in België wel ver onder het streefcijfer van - net geen - 2 procent dat de Europese Centrale Bank (ECB) beoogt.

De gezondheidsindex stijgt in december met 0,18 punt tot 109,18 punten tegenover 109,00 punten in november. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in december 106,76 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

In december waren de belangrijkste prijsstijgingen te vinden bij vakantiedorpen (3,9 procent), groenten (1,7 procent), artikelen voor huisdieren (4 procent), vlees (0,6 procent), aankopen van personenwagens (0,3 procent) en producten voor lichaamsverzorging (1,6 procent). Alcoholische dranken (2,4 procent), elektriciteit (0,8 procent) en hotelkamers (3,1 procent) hadden een verlagend effect op het indexcijfer.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in december 1,45 procent tegenover 1,46 procent in november en 1,55 procent oktober.

Vers fruit kost 0,5 procent meer dan in december 2018. Verse groenten zijn 4,1 procent goedkoper dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten (1,0 procent) en vlees (1,8 procent) zijn duurder dan in december 2018. Alcoholvrije dranken zijn gemiddeld 0,8 pct goedkoper dan in december vorig jaar.

Alcoholische dranken kosten 0,5 procent meer dan een jaar geleden. De prijs van tabak steeg met 4,8 procent ten opzichte van december vorig jaar.

Elektriciteit is nu 5,8 procent goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 15,6 procent goedkoper op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 1,9 procent gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 1,8 procent meer dan een jaar geleden.