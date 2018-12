Belgische inflatie daalt

De inflatie in ons land is in december gedaald tot 2,34 procent tegenover 2,78 procent in november. De daling komt vooral op het conto van de dalende prijzen voor motorbrandstoffen en elektriciteit, meldt de Belgische statistiekdienst Statbel. Het is de eerste daling van de inflatie sinds maart.

In maart van dit jaar was de inflatie gedaald naar 1,39 procent. Na acht maanden van stijging is er dus opnieuw een daling.

'Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor vakantiedorpen, buitenlandse reizen, vlees, vliegtuigtickets, groenten en de aankoop van voertuigen. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor motorbrandstoffen, elektriciteit, aardgas, fruit, alcoholische dranken en telecommunicatie packs', meldt Statbel.

De prijs voor motorbrandstoffen daalde in december gemiddeld met 5,5 procent ten opzichte van vorige maand.Elektriciteit werd gemiddeld 3,3 procent goedkoper. De prijzen voor aardgas lagen deze maand 2,5 procent lager dan vorige maand.

Dat neemt niet weg dat elektriciteit in vergelijking met vorig jaar nog steeds 6,4 procent duurder is, en aardgas zelfs 14,6 procent meer kost dan een jaar geleden. De prijs van huisbrandolie is op een jaar tijd gestegen met 17,7 procent, terwijl motorbrandstoffen 5,6 procent meer kosten dan een jaar geleden.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de schommelende prijzen van energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in december 1,62 procent tegenover 1,63 procent in november en 1,40 procent in oktober.

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd niet overschreden. De vorige keer dat de spilindex overschreden werd, dateert van augustus 2018.