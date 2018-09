Belgische consument blijft wispelturig

"De consumenten blijven aarzelen, met nu eens een afnemend en dan weer een hernieuwd optimisme. In september is de vertrouwensindicator aldus gestegen, waardoor de daling van de voorgaande maand ongedaan werd gemaakt", luidt het in het rapport van de maandelijkse consumentenenquête van de Nationale Bank van België (NBB).

De indicator van het consumentenvertrouwen klokt in september af op 0, tegenover -3 in augustus, 0 in juli en -3 in juni.

Het herstel van het consumentenvertrouwen in september is uitsluitend toe te schrijven aan een verbetering van de macro-economische vooruitzichten.

De Belg is een pak optimistischer over de economische situatie in het algemeen ( van -6 tot -1) en over de ontwikkeling van de werkloosheid (van 5 tot 0 - een stijging wijst op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstigere ontwikkeling) in het bijzonder. In augustus heerste er hierover net meer pessimisme.

Op persoonlijk vlak verwachten de gezinnen een stabilisatie, zowel van hun eigen financiële situatie (-2) als van hun mogelijkheid om te sparen (2).