De Belgische banken onderzoeken hoe ze efficiënter gegevens kunnen uitwisselen om verdachte financiële transacties op te sporen. Daarvoor lanceerde bankenkoepel Febelfin een proefproject, schrijft De Tijd vrijdag.

In de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme zijn banken wettelijk verplicht klanten en transacties zo grondig mogelijk tegen het licht te houden. Ze moeten de identiteit van de klant achterhalen, net als de herkomst van zijn vermogen.

Maar dat 'know your customer'-principe naleven is complex en loopt niet altijd even efficiënt. Om dat proces eenvoudiger te maken hebben de Belgische banken vanuit de bankenkoepel Febelfin een proefproject gelanceerd. De banken werken daarin aan een systeem dat de informatie die ze moeten inwinnen samenbrengt en gezamenlijk beheert.

'Het proefproject loopt sinds begin dit jaar', zegt Febelfin-voorzitter Karel Van Eetvelt. 'Het project, waarvoor wordt samengewerkt met de Belgische betaalspecialist Isabel, focust voorlopig op grote zakelijke klanten. We zijn het technologische kader aan het uitwerken waarin de banken kunnen werken. Een echte uitwisseling van gegevens heeft nog niet plaatsgevonden.'

In een later stadium hoopt Febelfin op een gelijkaardig initiatief voor de gegevensuitwisseling over particuliere klanten. 'Dat verhaal is nog veel complexer', zegt Van Eetvelt. 'Niet alleen op technologisch gebied, ook omdat de strikte privacyregels gerespecteerd moeten blijven bij het uitwisselen van gegevens.'

'Uiteindelijk moet witwassen op Europees niveau worden aangepakt, want het is een grensoverschrijdend fenomeen', aldus Van Eetvelt nog. Dat hebben ook de Europese ministers van Financiën begrepen. In een reactie op de recente reeks affaires in de banksector denken zij luidop na over een nieuwe Europese toezichthouder voor de strijd tegen witwassen.