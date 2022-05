Het vertrouwen van de Belgische consument is in mei zeer licht gestegen, blijkt uit de recentste consumentenenquête van de Nationale Bank vrijdag. De indicator kwam uit op -13 tegenover -14 de maand voordien.

'Na een forse daling in maart, zette het herstel van het consumentenvertrouwen zich deze maand voort, zij het in lichte mate', dixit de Nationale Bank. De Russische invasie in Oekraïne, en de gevolgen nadien, had eerder dit jaar de graadmeter fors neerwaarts gestuurd. In februari noteerde het consumentenvertrouwen nog een score van 1, om te kelderen tot -16 in maart.

De gezinnen toonden zich in mei opnieuw een beetje optimistischer over de vooruitzichten voor de algemene economische situatie in België. In tegenstelling tot vorige maand nam bovendien de bezorgdheid over een toename van de werkloosheid in de volgende twaalf maanden af.

'Op persoonlijk vlak blijven de verwachtingen van de huishoudens voor hun financiële situatie erg zwak, ondanks een zeer lichte verbetering deze maand', klinkt het nog. Een van de vier deelindicatoren zwemt tegen de stroom in en noteert een verslechtering deze maand: de gezinnen verwachten de komende maanden minder te sparen.

