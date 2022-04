België heeft maandag voor ruim 3,8 miljard euro geleend op middellange en lange termijn, tegen rentevoeten die sinds bijna acht jaar niet meer gezien waren. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap van de Schuld.

België gaf voor 1,542 miljard euro lineaire staatsobligaties (OLO's) uit met een looptijd van tien jaar (tot 22/06/2032). De gemiddelde rente daarvoor kwam uit op 1,412 procent, het hoogste niveau sinds juli 2014 (toen 1,547 procent).

Daarnaast werd er voor 1,372 miljard euro geleend op vijf jaar tegen een rente van 0,864 procent. En er werden voor 0,9 miljard euro OLO's uitgegeven die lopen tot in 2053, met een rentevoet van 1,912 procent.

De rentevoeten zitten internationaal al een aantal maanden in stijgende lijn, nu centrale banken het monetaire beleid verstrakken om de torenhoge inflatie te bestrijden. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, is al gestart met renteverhogingen, net als de Bank of England. De Europese Centrale Bank (ECB) zal vermoedelijk snel volgen, mogelijk in juli.

'De rentevoeten blijven heel laag, want rekening houdend met de inflatie is het reële rendement eigenlijk nog negatief', zegt Jean Deboutte, directeur bij het Agentschap van de Schuld. 'We hebben een ongelooflijke periode gekend van negatieve rentes, nu keren we min of meer terug naar een normale situatie met positieve rentevoeten', klinkt het.

Deboutte denkt niet dat de rentes bij de uitgiftes de komende maanden nog veel meer zullen stijgen, omdat de markt waarschijnlijk al geanticipeerd heeft op de verwachte rentestappen van de ECB. Op de secundaire markt, waar beleggers al uitgegeven obligaties verhandelen, bereikte de Belgische tienjaarrente vorige week het hoogste peil sinds september 2014.

