België boekt grootste handelsoverschot in 14 jaar

Eén jaar geleden was er nog sprake van een tekort van 0,6 miljard euro, zo meldt de Nationale Bank van België (NBB) vrijdag. Het is van juli 2004 geleden dat het handelsoverschot nog zo hoog was. Toen kwam het uit op 1,3 miljard euro.

De in- en uitvoer bedroegen in oktober respectievelijk 24,5 en 25,7 miljard euro. In vergelijking met oktober 2017 gaat het om een stijging van 1,9 procent voor de invoer en van 9,6 procent voor de uitvoer. In september 2018 sloot de handelsbalans nog met een tekort van 0,4 miljard euro, een lichte verbetering ten opzichte van het tekort van 0,6 miljard euro in september 2017.

De invoer ging met 9,6 procent de hoogte in en de uitvoer ging met 10,7 procent omhoog. Vooral opvallend is de sterke groei van de uitvoer naar Duitsland (+22,1 procent), daar waar de invoer uit Duitsland iets afnam. Wat de invoer betreft is de sterkste stijging voor rekening van de Verenigde Staten (+46,4 procent) en Ierland (+58,3 procent). Zowel de invoer als de uitvoer met het Verenigd Koninkrijk daalde licht.

Een regelmatig terugkerende vaststelling, ook deze maand, is de sterke stijging van zowel in- als uitvoer van minerale en chemische producten, aldus de nationale bank. Over de eerste negen maanden van 2018 steeg de uitvoer met 9 procent. Gecombineerd met een iets minder sterke groei van de invoer (7,1 procent) resulteerde dat in een tekort op de handelsbalans van 1,7 miljard euro dit jaar, een forse verbetering ten opzichte van het tekort van 5,2 miljard euro tijdens de eerste negen maanden van 2017. Die groeicijfers zijn volgens de NBB te danken aan de bedrijfstakken van de minerale en chemische producten.