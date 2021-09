De consumptieprijzen in de Verenigde Staten zijn in augustus met 5,3 procent gestegen tegenover vorig jaar, en met 0,3 procent tegenover juli. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Werk dinsdag bekend. De inflatie ligt hiermee lager dan verwacht, wat positief onthaald werd op de beurzen.

Als geen rekening gehouden wordt met de volatiele prijzen van voeding en energie - de zogenaamde kerninflatie - , dan lag het prijspeil in augustus amper 0,1 procent hoger dan de maand voordien. Ook het ministerie van Werk bevestigt dat er tekenen zijn dat de inflatie 'afkoelt'.

In juli was er nog een stijging met 0,5 procent op maandbasis.

Maar een inflatie van 5,3 procent op jaarbasis is wel nog altijd het hoogste peil in ongeveer dertien jaar. Vooral energie, dat een kwart duurder werd op een jaar tijd, drijft het prijspeil de hoogte in.

De Amerikaanse Federal Reserve houdt de inflatiecijfers van dichtbij in de gaten en kan eventueel ingrijpen door het monetaire beleid te verstrakken. Eerder verklaarde de Fed al dat de huidige inflatie-opstoot waarschijnlijk maar tijdelijk is.

