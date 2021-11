De Federal Reserve zet zoals verwacht een punt achter het grootschalige stimulusprogramma omdat de Amerikaanse economie voldoende hersteld is van de coronapandemie.

Om de economie aan te wakkeren na de coronacrash kocht de Fed tot nu voor 120 miljard dollar per maand aan obligaties op. Deze maand start de centrale bank met het afbouwen van de steunmaatregel, in eerste instantie aan een tempo van 15 miljard dollar per maand, waardoor die in juni 2022 zou uitdoven. Het ritme kan wel nog worden bijgestuurd, luidt het woensdag. Voorts maakte de Fed bekend dat de basisrente, die tussen de 0 en 0,25 ligt, voorlopig ongewijzigd blijft. Pas na de afbouw van het steunprogramma zou de rente verhoogd worden. De centrale bank meldt daarbij dat de inflatie in de Verenigde Staten hoger is dan eerder gedacht als gevolg van het herstel van de coronacrisis en de problemen in de wereldwijde distributie, maar dat dit effect waarschijnlijk van tijdelijke aard is.