Het lijkt te gek voor woorden, maar maandag dook de aardgasprijs eventjes onder nul. Dat impliceert dat afnemers betaald werden om aardgas te verbruiken.

Het gaat om de aardgasprijs op het Nederlandse handelsplatform (TTF) voor levering het volgende uur. Die dagprijs werd vandaag rond de middag een uurtje negatief. Voor een megawattuur aan aardgas betaalde je minus 15,7 euro. Eind augustus piekte die prijs nog boven de 300 euro per megawattuur.De negatieve prijs is te danken aan een combinatie van factoren. Ten eerste is de Europese vraag naar aardgas gevoelig lager dan normaal. Dankzij het uitzonderlijk zachte najaarsweer hoeft in grote delen van Europa de verwarming niet of amper aan. Ook vanuit de industrie staat de aardgasvraag nog op een relatief laag pitje na de prijsopstoot van afgelopen zomer. Ten tweede zijn de Europese voorraden zo goed als volledig aangevuld. In Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje is de opslagcapaciteit voor bijna 100 procent gevuld. Ook de Belgische opslagcapaciteit in Loenhout is voor 100 procent gevuld. Ten derde heeft Europa deze zomer een pak lng besteld die nu geleverd wordt in de Europese lng-terminals, zoals die in Zeebrugge. Heel wat lng-schepen wachten om hun vloeibaar aardgas te kunnen lossen. Als dat aardgas niet meer kan opgeslagen worden en als de vraag te laag is om het snel te verbruiken, dan duikt de prijs onder nul om de consumptie aan te moedigen. "In 2020 zagen we op de aardoliemarkten hetzelfde fenomeen en kenden we tijdelijk negatieve olieprijzen. Wat ook meespeelt, is het feit dat een aantal aardgasleveringscontracten bijna aflopen. Die contracten worden nu op de markt gedumpt", zegt Thijs Van de Graaf, energie-expert van de UGent.De tijdelijk negatieve aardgasprijs betekent niet dat de aardgascrisis voorbij is, of dat ook u straks betaald wordt om de verwarming aan te zetten. De aardprijs die de gezinnen betalen, is gekoppeld aan de termijnprijzen voor levering volgende maand, of het volgende kwartaal of het volgende jaar. Die aardgasprijzen zijn de voorbije weken gevoelig gedaald, maar zijn in een historisch perspectief nog heel hoog te noemen. Zo is de aardgasprijs voor levering in november gedaald tot 95 euro per megawattuur. Dat is gevoelig minder dan de prijspiek van meer dan 300 euro per megawattuur eind augustus, maar de prijs schommelde voor de energiecrisis rond 20 tot 30 euro per megawattuur.De aardgasprijzen voor levering deze winter volgen die prijsdaling niet volledig. Voor levering in januari bedraagt de prijs vandaag (maandag 24 oktober) 139 euro per megawattuur. Die prijs blijft ook voor levering voor de rest van het jaar op de tabellen staan. De markt houdt dus rekening met een moeilijke winter, zeker als een relatief koude winter de voorraden sterk zou aanspreken. Na de winter volgt dan de lastige oefening om de voorraden opnieuw aan te vullen zonder een normale bevoorrading van Russisch aardgas.Maar hoe langer het zachte weer in West-Europa aanhoudt, hoe minder de voorraden nu al aangesproken moeten worden, en hoe groter de kans dat de Europa zonder grote bevoorradingsproblemen de winter doorkomt. Het relatieve overaanbod van aardgas op de korte termijn verlaagt op die manier ook de termijnprijzen. U kunt als consument dus niet rechtstreeks profiteren van de negatieve aardgasprijs, maar de tijdelijk gunstige omstandigheden op de aardgasmarkt zullen met wat vertraging ook voelbaar zijn in uw voorschot of eindafrekening.