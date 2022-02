Het aandeel van de Zwitserse bank Credit Suisse koerste maandagnamiddag ruim 3 procent lager, na berichten van afgelopen weekend dat de bank nalatig is geweest tegenover verdachte klanten. Volgens een consortium van onderzoeksjournalisten zou de bank de voorbije decennia rekeningen hebben verstrekt aan klanten die betrokken waren bij oorlogsmisdaden, mensenhandel, drugshandel, witwassen en andere ernstige misdrijven.

Het onderzoek "Suisse Secrets" is gebaseerd op informatie van een klokkenluider over zowat 30.000 klanten wereldwijd, goed voor 96 miljard euro aan tegoeden.

De Zwitserse toezichthouder Finma, voor wie de strijd tegen witwassen een van de prioriteiten is, bevestigde maandag dat hij in contact staat met verantwoordelijken van Credit Suisse. Maar Finma geeft geen commentaar op de mediaberichten. 'Dit onderzoek brengt de sector van private banking in Zwitserland weer in een slecht daglicht, ondanks de inspanningen die er de voorbije jaren zijn gebeurd in de strijd tegen financiële criminaliteit', zegt een analist van RBC Capital Markets. Andere analisten menen dat vooral Credit Suisse hier slecht uitkomt, andere banken in het land zouden minder getroffen zijn.

Credit Suisse ontkende de mediaberichten 'met klem'. Volgens de bank zijn ze gebaseerd op 'gedeeltelijke, onnauwkeurige of selectieve informatie die uit de context is gehaald, wat resulteert in tendentieuze interpretaties van het gedrag van de bank'. Credit Suisse wijst erop dat ze de voorbije jaren een aantal extra maatregelen heeft genomen in de strijd tegen financiële criminaliteit, waardoor 90 procent van de gecontesteerde rekeningen intussen zijn afgesloten.

Het zoveelste schandaal voor Credit Suisse doet ook de roep om Zwitserland op een zwarte lijst te zetten, weer toenemen. Die lijst van de Europese Commissie heeft betrekking op landen die onvoldoende ondernemen om witwassen tegen te gaan. En door de nauwe banden tussen Zwitserse en Europese banken, wordt het probleem ook dat van de Europese financiële sector, zegt europarlementslid Markus Ferber.

