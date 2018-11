Vrouwen supporteren te weinig voor elkaar

Klinkt die situatie u vertrouwd in de oren? Ook in familiebedrijven staan vrouwen in het directiecomité of in de raad van bestuur vaak relatief alleen. Dat is jammer. Als vrouwen supporteren we te weinig voor elkaar. Toegegeven, mannen zijn daarin beter. Vrouwen in familiebedrijven moeten elkaar meer durven te steunen. Sheryl Sandberg, de COO van Facebook, omschrijft het in haar boek 'Lean in' als volgt. Vrouwen hebben een 'ondersteunende structuur' nodig. Vind je die niet in het eigen familiebedrijf, durf dan verder te kijken. Ook netwerken zoals de Straffe Madammen, vrouwen uit andere bedrijven of studievriendinnen kunnen een welgekomen klankbord vormen.

Maar zoek in de eerste plaats niet naar mensen die je helpen bij de praktische kant van je job. Zoek vooral gidsen die je iets bijleren over het combineren van rollen. Erover praten met andere vrouwen neemt vaak het beeld weg dat het fout is een carrière te maken en tegelijk ook een goede moeder of echtgenote te willen zijn. Alles perfect willen doen, is voor veel vrouwen de valstrik. Het zit in onze natuur het op die manier te benaderen. Je wil echtgenote, moeder én carrièrevrouw zijn. Daar is niets mis mee. Maar vaak trap je als vrouw in de val: je wil op het werk te veel presteren. Je wil bewijzen dat het lukt. Praten met andere vrouwen helpt net dat te voorkomen en te relativeren. Voel je niet schuldig en stop tijdig het perfectionisme.

In familiebedrijven is dat perfectionisme overigens een nog veel grotere verleiding. Je werkt als vrouw met het familiekapitaal en je zorgt ook voor een vader, broers of ooms uit de familie. Dat je die taak perfect wil uitvoeren, is meer dan terecht. Maar opnieuw: presteer niet té veel, omdat je wil bewijzen dat je het als vrouw echt wel aankan. Want te hard je best willen doen, kan ook het omgekeerde effect teweegbrengen. Je leiderschap kan geforceerd overkomen.

Er is goed nieuws. Nieuwe generaties in familiebedrijven kijken steeds vaker met een open vizier naar de opvolging. De huidige generatie veertigers zet de dochters al sneller op dezelfde hoogte als de zonen. Dat kan de neiging tot te veel presteren in de toekomst ontmijnen.

Vrouwen hebben naast een eigen netwerk en die meer open blik van nieuwe generaties nog een derde troef in handen. Ook in hun gezin kunnen ze steun zoeken en vinden. Praat erover thuis. Zorg ervoor dat mannen ook durven steun te geven. Dat is niet onbelangrijk voor wie perfectionistisch is ingesteld en graag de zaken in handen neemt. Laat hulp toe in je huishouden. Dat is een belangrijke randvoorwaarde als je de rol in het familiebedrijf zo goed mogelijk wil invullen.