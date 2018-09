Salubris: 'Dit bedrijf werkt als een magneet op mij'

Christine van Hoorenweder (51) toont twee stielmannen waar de nieuwe kasten moeten komen. In haar kantoor timmeren twee anderen aan het plafond. "Voel je de verhuiskoorts?" lacht de zaakvoerder van Salubris. Sinds een maand zit het bedrijf in een nieuw bedrijfsgebouw in Aalter. Het nieuwe pand is met 6500 vierkante meter ruim dubbel zo groot als de vorige vestiging in Beernem, en betekende een investering van 4 miljoen euro. "Mijn man, Filip de Bruycker, heeft de bouw helemaal voor zijn rekening genomen. Ook de inrichting. Hij heeft een goede smaak, ik vertrouw hem voor de volle 100 procent."

