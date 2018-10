Nestwarmte als troef in de strijd om talent

Eerst het slechte nieuws. Topmanagers in familiebedrijven verdienen gemiddeld een vijfde minder dan hun evenknieën in niet-familiale ondernemingen. Dat blijkt uit een analyse van de hr-specialist Hudson uit 2016 van 690 salarispakketten van topmanagers. "Die kloof is er nog altijd", zegt Bert De Greve, specialist loonpakketten bij Hudson. "We leggen de laatste hand aan een actualisering van het vorige onderzoek. We hebben geen enkele indicatie dat de situatie veranderd is."

...