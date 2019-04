Als er niets geregeld is voor de opvolging in een familiebedrijf, dan kan een interim-manager soelaas bieden. Dat benadrukt Veerle Vastmans, Head of BDO Interim Management bij BDO Belgium. "De interim-manager verzekert de continuïteit van de onderneming, en bovendien zet hij of zij een opvolgingstraject in gang. Na goedkeuring door alle leden van de familie kan deze interim-manager helemaal neutraal en zonder de beladenheid van verhalen, starten aan zijn of haar taak. Goed is dat de interim-manager in staat is het emotionele af te splitsen van het operationele. Hiermee wordt de ideale buffer gecreëerd tegen overhaaste beslissingen".

Grondige selectie

"Klanten, leveranciers en medewerkers zullen hun vertrouwen in de onderneming behouden als ze merken dat die goed geleid wordt. Dat levert tijd op. De onderneming draait efficiënt voort, waardoor de selectie van een opvolger of opvolgster grondig kan gebeuren, bijvoorbeeld door een grondige selectieprocedure van alle kandidaten in de familie."

"Zodra de nieuwe CEO gekozen is, verandert de rol van de interim-manager. Hij of zij wordt de coachende mentor om de opvolger voldoende vertrouwen en expertise mee te geven, tot die op eigen benen verder kan".

"Dat is het ideale scenario. Maar spijtig genoeg stellen we vast dat er in de meerderheid van de familiebedrijven nog niets is geregeld", waarschuwt Johan Vandenbroeck, partner bij BDO Belgium. "Vooral in kleinere bedrijven die geleid worden door de stichter-ondernemer. Deze fietst vaak nog zo met de neus in het stuur dat het bedrijf op een problematische opvolging afstevent."

Positieve trend

"Maar de algemene trend is wel positief", vervolgt Johan Vandenbroeck, partner bij BDO Belgium. "In grotere bedrijven, in handen van de tweede, derde of latere generaties, wordt de opvolging steeds beter geregeld. Die bedrijven structureren zich beter. Er is bovendien meer openheid tegenover de familiale aandeelhouders. Niet-familiale mensen maken ook steeds vaker deel uit van het directiecomité of de raad van bestuur."

"Hoe vroeger deze openheid en opvolging besproken en uitgetekend wordt, hoe beter. En dat begrijpen de bedrijfsleiders vandaag. Terwijl er vroeger enkel naar het juridische en financiële kader gekeken werd, maakt de holistische aanpak nu opgang. Zo worden onder meer de competenties van de volgende generatie al vroegtijdig in kaart gebracht."