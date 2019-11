De koude kant. Zo wordt de schoonfamilie weleens genoemd. Hoe gaat een familiebedrijf het beste om met de aangetrouwde familie? Hoe beheerst het vlekkeloos de generatiewissel? Hoe zet het duidelijke lijnen uit voor aanwervingen, informatie en eigenaarschap? Lees hier getuigenissen en tips om van de koude ook een warme kant te maken.

In veel familiebedrijven krijgt de schoonfamilie het etiket 'de koude kant' mee. De ondernemingen die in dit artikel getuigen, krijgen het niet echt warm van die omschrijving. Dat zoiets een ongemakkelijk gevoel teweegbrengt, toont aan dat werken met de schoonfamilie een van de meest gevoelige onderwerpen is in familiebedrijven. Is het aan boord hijsen van de schoonfamilie wel een goed idee?

...