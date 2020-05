Ondernemerschap zit in de genen. Als 23-jarige nam de vijfdegeneratietelg Christoph Pauwels het slecht boerende bedrijf van zijn vader Paul over. "We hebben echt moeten knokken. In de beginjaren zag ik zwarte sneeuw. Misschien was dat als jonge ondernemer nog de beste leerschool."

Wat een oom/zakenman niet betekenen kan. "Ik was pas afgestudeerd, toen mijn oom Marc al dringend met me wou praten", vertelt Christoph Pauwels (33), de jonge CEO van Fresh & Saucy Products. "Hij had slecht nieuws. Het ging niet goed met vaders bedrijf: ofwel moesten we vereffenen, ofwel een overnemer zoeken. Maar als ik het bedrijf zou overnemen, wilde mijn oom me daarbij wel helpen."

Christoph komt uit een nest van ondernemers. Zijn betovergootouders August Pauwels en Henriette De Pauw richtten in 1908 een azijnbrouwerij op. Die werd door de volgende generaties uitgebouwd tot een van de grootste en bekendste sauzenproducenten van ons land: Sauzen Pauwels. Het familiebedrijf floreerde in de jaren negentig. Het werd toen geleid door de vader en oom van Christoph Pauwels: Paul en Marc Pauwels. Zij vormden de vierde generatie en verkochten in 2005 het bedrijf aan de Nederlandse groep Remia.

Na die verkoop gingen beide broers hun eigen weg. Marc Pauwels richtte zich op de snoepmarkt en leidt vandaag het mini-imperium Belgian Chocolate Group. Paul Pauwels nam het noodlijdende smeersaladebedrijf Rasal over. Maar na enkele jaren werd hij zwaar ziek. Hij kon het bedrijf niet langer zelf leiden en gaf het in handen van een interim-CEO. Dat was geen succes. Het bedrijf was verlieslatend. Alle hoop rustte bij de toen 23-jarige Christoph Pauwels.

Emoties

Ondanks zijn jeugdige leeftijd aarzelde Christoph Pauwels niet lang. "Ik ben nu eenmaal competitief aangelegd. Ik hou wel van een uitdaging. Al wist ik heel goed dat het geen makkelijke opdracht zou worden. Ik maakte een diepgaande marktstudie. Ik wou zeker zijn van de levensvatbaarheid van het bedrijf."

De vijfdegeneratietelg uit de Sauzen Pauwels-dynastie zag mogelijkheden voor een rendabel model. De productie van smeersalades werd voortaan gecombineerd met sauzen. Christoph sprak de plannen door met zijn ouders. Zij wilden hem ook financieel helpen met het oog op een volledige overname van het bedrijf.

De overname werd voor zijn vader Paul heel emotioneel. "Uiteraard kon hij niet gemakkelijk loslaten", zegt Christoph. "Toch begreep ook hij dat er iets moest gebeuren. Mijn vader heeft me altijd gesteund. Hij gaf me bovendien de nodige vrijheid bij het varen van een nieuwe koers." En zie: sinds enkele jaren is de nu 59-jarige Paul Pauwels ook weer actief in het bedrijf, hoofdzakelijk in een begeleidende rol bij planning en productie.

Terug naar de wortels

Meteen na de overname deed Christoph Pauwels een zware reorganisatie. Het personeelsbestand daalde drastisch van twintig naar zes werknemers. Tegelijk werd het productassortiment uitgebreid. Naast de smeersalades werd ook ingezet op sauzen. Daarmee keerde de jonge Pauwels-telg terug naar zijn wortels. "Dat heb ik zelf niet zo ervaren. Voor mij was dat nooit een emotionele overweging. Het was economisch gewoonweg een verstandige beslissing."

Want terwijl smeersalades een beperkte houdbaarheid hebben en ook gekoeld transport nodig is, hebben sauzen een lange houdbaarheidsdatum en geen koeling nodig. "Met die sauzen konden we dus ook de export aanzwengelen." De koerswijziging wierp vruchten af. Het aantal werknemers groeide weer naar 25 mensen. De voorbije jaren sprong de omzet steeds met een zevende vooruit.

Dat pad liep niet over rozen. "We hebben echt moeten knokken. In de beginjaren zag ik zwarte sneeuw. Ik kwam meteen terecht in een situatie waarin je als ondernemer nooit verzeild wil raken. Maar misschien was dat als jonge ondernemer nog de beste leerschool."

Het snoeien in het aantal medewerkers met twee derde was een zware dobber voor de jonge twintiger. "Jammer, maar het moest, zodat het bedrijf er weer bovenop kon raken. Voor de overblijvers was het wel een beetje raar. Een jonge gast kwam plots vertellen wat er moest gebeuren. Toch heb ik bij hen weinig weerstand ondervonden. Het hielp uiteraard dat ik zelf de handen uit de mouwen stak. Ik heb zelf aan elke productielijn gestaan. Mensen waarderen dat."

Met oom naar de bank

En gelukkig was er zijn oom Marc. "Ik kon rekenen op zijn steun en advies. Op cruciale momenten stond hij klaar voor mij. Zo zijn we helemaal in het begin samen naar de bank geweest. Met zijn steun kon ik een lening losweken. Wat een geluk dat er dan als jonge twintiger een ervaren ondernemer naast je staat." Het mentorgevoel daalde met de jaren. "Ik ga wel nog geregeld eten met mijn oom. Dat zijn leuke momenten waarop we informatie uitwisselen. Een goed klankbord blijft een behoefte voor elke ondernemer."

Niet alleen persoonlijk, ook operationeel werden tussen Fresh & Saucy Foods en The Belgian Chocolate Group, het bedrijf van oom Marc, de banden aangehaald. Beide bedrijven liggen niet zo ver van elkaar, in Herentals. Christoph Pauwels timmerde aan een jong managementteam. De financiële directeur kreeg nog een opleiding in het bedrijf van Marc. "Ook hij had daar een mentor, zoals ik in mijn oom een mentor had. Zo konden we nog heel veel informatie uitwisselen."

