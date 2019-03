Familiebedrijven pakken klimaatverandering aan

De klimaatverandering doet onze jongeren spijbelen. Ook de nieuwe generatie in de familiebedrijven ligt wakker van het probleem. Ze toont hoe familiebedrijven er iets aan kunnen doen. Zonder dat het de winstgevendheid ondergraaft.

De CO2-uitstoot verminderen, plastic hergebruiken, het waterverbruik terugdringen, een cacaoprogramma gebaseerd op eerlijke handel, en nog veel meer. Vraag je bij de voedingsreus Puratos in Groot-Bijgaarden wat het doet voor het milieu, dan vertelt CEO Daniel Malcorps honderduit. Duurzaamheid is een belangrijke focus. Niet verwonderlijk, want een bedrijf dat bakkerijgrondstoffen levert aan klanten in meer dan honderd landen, kan een wezenlijk verschil maken.

