Familiale holding Heylen Group heeft internationale ambities: 'Samen varen we de zee op'

Het hoofdkantoor van de industriële holding Heylen Group is gevestigd op de vierde verdieping van het Frame21-gebouw langs de E313 in Herentals. Dat businesscentrum met eigentijds ingerichte coworking- en eventruimtes is een van de vastgoedprojecten van de groep. "Vastgoed is maar een van de activiteiten", zegt CEO en mede-eigenaar Didier Clerx (48). Heylen Group is een Belgische familiale holding met participaties in verschillende sectoren in België, Nederland, Luxemburg, Italië en Finland. "We hanteren een buy-and-buildstrategie en focussen op de lange termijn", duidt Wim Heylen (47), de oprichter, meerderheidsaandeelhouder en uitvoerend voorzitter van de holding.

Delen Wij hebben al heel wat acquisities gedaan waarbij de bedrijfsleider aan boord blijft. Het bedrijf krijgt dan vleugels

Heylen Group is stevig gegroeid in 2018. De omzet ging voorbij 500 miljoen euro, de ebitda verdubbelde in drie jaar naar 40 miljoen euro. Het kernteam van de overkoepelde holding telt vijftien medewerkers. Ze heeft 24 bedrijven in acht sectoren in portefeuille, goed voor 550 werknemers. De bekendste participaties zijn Connect+Group (samen met de familie Lanckriet) met de elektroketen Exellent, de Koninklijke Nederlandse Munt, het Italiaanse keukenmerk Boretti, het voedingsbedrijf RV Food, DRU International en Aste Finland, twee producenten van promotionele koelmachines voor grote bedrijven zoals Danone, Carlsberg en Heineken. "We houden van tastbare producten met een gezonde balans", benadrukt Wim Heylen.

Innovatie is cruciaal

"De afgelopen tien jaar zijn we blijven groeien. Organische groei is goed, maar gaat traag. Daarom mikken we op een gezonde combinatie van organische groei en overnames", legt Wim Heylen uit. Hij startte in de jaren negentig de dierenwinkelketen Amizoo, die hij in 2000 verkocht aan Delhaize. Heylen haalde generatiegenoot Didier Clerx, zijn toenmalige bankier, binnen als CFO. Sinds 2011 is Clerx de CEO van Heylen Group. Het duo investeert in bedrijven die passen in de clusters waarin de holding al actief is, maar ook in nieuwe sectoren. "We moeten ons er goed bij voelen. We investeren niet in biomedische toepassingen en andere hoogtechnologische ontwikkelingen, want daar kennen we niets van", stelt Clerx. Ook start-ups staan niet op de radar.

"Het is niet omdat we in zogenoemde klassieke sectoren investeren dat we die bedrijven op een klassieke manier blijven runnen. Innovatie is cruciaal. We brengen onze partners-bedrijfsleiders bij elkaar om ideeën en beste praktijken uit te wisselen, over de sectoren heen. Het belangrijkste kapitaal dat we beheren, zijn niet onze financiële middelen, maar onze mensen", zegt Wim Heylen. "Als je gezond wilt groeien, moet je goede mensen blijven aantrekken." Dat menselijke aspect speelt ook een rol bij de overnamedeals van de groep. "We hebben al heel wat acquisities gedaan waarbij de bedrijfsleider aan boord blijft. Het bedrijf krijgt dan vleugels", vertelt Heylen. "Er valt een last van de schouders van die bedrijfsleider en hij durft weer te ondernemen", vult Didier Clerx aan.

Heylen Group kijkt naar eigen zeggen naar goed geleide, stabiele bedrijven, met constante cashflows. "Wij runnen die bedrijven niet. Wij zetten samen de lijnen uit en we helpen het management. Elke maand zitten we samen. Je zet ze op een goed uitgeruste boot, je duwt ze van de kant en dan varen ze de zee op", zegt Didier Clerx. Verontrust door de vertragende economie, de brexit of de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zijn ze niet bij Heylen Group. Volgens Wim Heylen zijn er tegenwoordig geen gemakkelijke sectoren meer. "Je kunt ook groeien in moeilijke sectoren", ervaart de ondernemer-investeerder. "Als je de energie en de kracht hebt om door te gaan, kun je in een moeilijke sector meer dan iemand anders."

Munten voor de wereld

Een opvallende bedrijvencluster van de groep is Royal United Mint, dat munten produceert. In 2016 nam Heylen Group de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht over. Begin dit jaar werd de muntencluster versterkt door de acquisitie van de Brechtse gereedschapsmakerij Tools&Dies, een vorm van verticale integratie. "We produceren de euro's voor België, Nederland en Luxemburg. We maken ook de Mexicaanse peso's, de Jamaicaanse dollar en munten voor landen in Zuid-Amerika, Afrika en Europa. Royal United Mint is toeleverancier aan een vijftigtal munthuizen in de wereld", stelt Wim Heylen.

De groep produceert ook verzamelmunten met beeltenissen van bijvoorbeeld de Rode Duivels, K3, Harry Potter en de deejay Afrojack. De tovermunt van Harry Potter, een opdracht van Warner Bros, kreeg een speciale oppervlaktebehandeling, zodat de afbeelding alleen onder een specifieke lichtinval zichtbaar wordt. "De munt is goedgekeurd door J.K. Rowling. Dat is echt spitstechnologie", zegt Didier Clerx. "We innoveren in die markt met nieuwe technologieën en nieuwe producten. Met de verzamelmunten boren we nieuwe markten aan."

Heylen Group investeert 20 miljoen euro in een gloednieuwe productievestiging van 10.000 vierkante meter voor de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. "Eind dit jaar is de verhuizing gepland. We hebben de ambitie het grootste private munthuis van de wereld te zijn", zegt Heylen. De volgende stap voor de muntcluster is een productievestiging op het Amerikaanse continent. "Het is een zwaar product dat moet vervoerd worden. En Amerikanen kopen Amerikaans", weet Wim Heylen.

Geen gekke prijzen

Heylen Group bestudeerde vorig jaar meer dan zeventig overnamedossiers. "We zien veel dossiers, maar het is niet zo dat we elk jaar tien acquisities doen", stelt Didier Clerx. De overnamemarkt draait op volle toeren en er worden gekke prijzen geboden om bedrijven over te nemen. "Als je wilt investeren, moet je deels mee met de markt. Zolang we blijven groeien, kunnen we zoeken naar de goede targets. Wij investeren voor de lange termijn en houden de bedrijven bij om ze uit te bouwen. We willen ze niet verkopen. Of de terugverdientermijn vijf of zes jaar is, maakt het verschil niet. Maar dat wil niet zeggen dat we gekke prijzen gaan betalen", zegt de CEO. "Het is geen exacte wetenschap. Wat is te duur? Dat weet je meestal pas achteraf. Een multiplier is ook maar een middel om een waarde te bepalen. En een jaar wachten op een deal kost ook geld", weet Wim Heylen.

De investeringscriteria zijn volgens Heylen en Clerx heel duidelijk. "We zoeken bedrijven die onze clusters versterken of die nieuwe clusters opstarten. Het heeft geen zin in het wilde weg bij firma's aan te kloppen. De bedrijven moeten financieel gezond zijn, en een onafhankelijk management en een internationale ambitie hebben. Onze bedrijven moeten de wereld in. Een bedrijf dat alleen actief is rond de kerktoren past niet in de groep", verklaart Didier Clerx. Hij kijkt met veel interesse naar het Verre Oosten. "Zo moeten onze bedrijven naar China trekken. Dat land is een mature markt aan het worden." De eerste stappen worden gezet. "Ons Finse dochterbedrijf Aste werkt aan de opstart van een Europees-Chinese activiteit", zegt Heylen.