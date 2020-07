Door de coronacrisis gaan meer mensen dichtbij op vakantie. De kampeerwagens verkopen vlot en dat betekent ook dat de sector van het terreingebonden verblijfstoerisme - de campings - een warme zomer tegemoetgaat.

Beschermde benaming

'Camping' is in het Vlaams logiesdecreet een beschermde benaming. Een camping is een kampeerterrein waar personen tegen betaling kunnen overnachten. Niet iedereen kan een terrein als camping in gebruik nemen. Het moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals een receptie en een balie hebben en minstens dertig toeristische kampeerplaatsen bezitten. 85 procent van de toeristische kampeerplaatsen moet een individuele elektriciteitsaansluiting hebben.

Familiebedrijven

In Vlaanderen zijn er volgens Toerisme Vlaanderen 117 campings, 57 camperterreinen, 147 verblijfsparken en 8 vakantieparken. In 2018 waren in Wallonië 132 campings erkend door het Commissariaat-Generaal voor Toerisme, naast 96 niet-erkende campings. De meeste campings zijn familiebedrijven, al zijn er ook enkele ketens actief, zoals Vacances Soleil en Roompot. Ook de christelijke en de socialistische beweging hebben campings, zoals Kompas Camping en de Floreal Groep.

Nieuwe initiatieven

De eerste campings dateren uit het interbellum. Dat waren vooral terreinen aan zee voor groepen. De campings met individuele plaatsen kwamen op in de jaren zestig. "33 à 40 procent van de campings is verdwenen", zegt Dirk Metsu, algemeen secretaris van de federatie van recreatieondernemers Recread. "Maar intussen zijn er nieuwe initiatieven, zoals camperparken" (lees ook blz. 100).

Veel investeringen

"Een camping vergt veel investeringen in waterleidingen, sanitaire voorzieningen, elektriciteit en toegangscontrole", zegt Metsu. Hij wijst erop dat de sector achteroploopt in digitalisering. "Je kunt niet altijd op een website een plaats uitkiezen, reserveren en betalen. Dat komt onder meer doordat veel plaatsen voor lange tijd verhuurd zijn. Daarom is er geen behoefte aan onlinereservaties."

Uit een enquête van Recread uit 2017 bleek dat 58 procent van de respondenten winst maakte. 8 procent draaide break-even en 16 procent maakte verlies. 29 procent investeerde in de periode van 2013 tot 2016 en 55 procent liet weten in 2016 of 2017 te willen investeren.

Op de grond

In de jaren negentig is besloten campings uit natuurgebieden te weren. Enkele terreinen zijn toen verplaatst. Recread is er niet blij mee dat het Agentschap Bos en Natuur en Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) in enkele natuurgebieden vrij kamperen willen toestaan. De campings hebben tijdens de lockdown 30 tot 35 procent van hun jaaromzet verloren. Metsu: "Ze zijn boos dat dat initiatief er komt net nu de sector op de grond ligt."

55 duizend kampeerpercelen telt Vlaanderen volgens Toerisme Vlaanderen. 40.000 zijn verhuurd per seizoen of per jaar, 15.000 zijn bestemd voor toeristen op doorreis.

14 procent van de Belgen verklaarde tijdens de lockdown dat ze de komende twee jaar vakantie zouden houden op een camping. Dat blijkt uit cijfers van de beroepsvereniging van touroperators.

