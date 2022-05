Berenberg, de op één na oudste bank ter wereld, opende begin dit jaar een kantoor in Brussel. De bank begeleidt steeds meer kapitaaloperaties voor middelgrote bedrijven in ons land. "2021 was een topjaar", zegt Fabian De Smet, head of investment banking bij Berenberg.

Het is opmerkelijk: de roots van de Duitse zakenbank Berenberg liggen in ons land. De familie von Berenberg is afkomstig uit Lier en kwam op het einde van de zestiende eeuw in Hamburg terecht, waar ze onder meer de scheepvaart financierde (zie kader Van Lier tot Hamburg). Een andere link met ons land is die met de Belgische holding Bois Sauvage, die al vele jaren een participatie in de bank aanhoudt. Eind 2021 bedroeg die deelneming 11,4 procent. Toch heeft Berenberg pas sinds kort een kantoor in België. Begin dit jaar opende de bank een bijkantoor in de Louizalaan in Brussel. Daar werken nu zo'n vijftien mensen, in investment banking, equity sales en sales trading. De voorbije jaren is Berenberg erin geslaagd een belangrijke positie te verwerven op de Belgische markt van de kapitaalmarkttransacties. Zo begeleidde Berenberg in 2021 de familie Boone bij de verkoop van een groot pakket Lotus-aandelen aan internationale investeerders ter waarde van 327 miljoen euro. Voor Ghelamco werden voor 50 miljoen euro aan groene obligaties uitgegeven. Ook de beursgang van Unifiedpost Group, Ekopak en Biotalys kon Berenberg op zijn conto schrijven, net als de kapitaalverhoging van 180 miljoen euro bij Cofinimmo en de plaatsing van 50 miljoen euro eigen aandelen voor Immobel. "Onze specialiteit is onafhankelijk advies en dienstverlening op de kapitaalmarkten, zeg maar bij de uitgifte of de verkoop van aandelen. Daarbij focussen we op de midcap market: bedrijven met een eigen vermogen tussen 500 miljoen en 5 miljard euro, die ofwel al beursgenoteerd zijn, ofwel een beroep willen doen op de financiële markten", legt Fabian De Smet uit. De Belg werkt sinds 2015 voor Berenberg in Londen. Hij is head of investment banking continental Europe en global head of equity syndicate. "We bewerken de Belgische markt sinds 2016 vanuit Londen", vertelt hij. "De eerste keer dat we een event organiseerden voor Belgische midcaps hadden we tien inschrijvingen verwacht, maar er daagden zo'n zeventig ondernemers op. Sindsdien is het alleen maar in stijgende lijn gegaan. We hebben dit jaar een kantoor in Brussel geopend om dichter bij de klanten te zijn. Het is een Benelux-kantoor, maar ongeveer 60 procent van de transacties kwam vorig jaar uit België." Het businessmodel van Berenberg verschilt sterk van dat van andere banken. De zakenbank verstrekt enkel in uitzonderlijke gevallen kredieten. De rente-inkomsten en het balanstotaal zijn minder belangrijke parameters. Maar het impliceert dat Berenberg potentiële bedrijfsklanten op een andere manier moet benaderen. "Research is de kern van ons model", stelt De Smet. In haar vestiging in Londen telt de bank 125 analisten die bijna 1.300 beursgenoteerde bedrijven volgen. Berenberg treedt regelmatig op het voorplan bij de lijstjes van analisten die beleggers adviseren om aandelen te kopen, te verkopen of bij te houden. In België volgt de bank 36 aandelen. "We hebben de ambitie de hoogste kwaliteit in aandelen-, bedrijfs- en sectorresearch te bieden", zegt De Smet. "We nemen een diepe duik in een bedrijf. Met de kwaliteit van onze research, gekoppeld aan onze krachtige distributiemogelijkheden, overtuigen we bedrijven om met ons zaken te doen. Die positionering is uniek op de markt. Veel andere banken hebben de voorbije jaren hun aandelenresearch gedesinvesteerd." Volgens Fabian De Smet zorgde de MiFID-II-regelgeving in 2018 voor een breuklijn: "Tot dan konden vermogensbeheerders gratis een beroep doen op de research van aandelenbrokers en banken. Die laatste verrekenden de kosten van hun analyses via een commissie op de transacties. Sinds MiFID II zijn vermogensbeheerders verplicht te betalen voor de research. Daardoor beperken ze zich tot één of twee brokers per regio. Veel lokale brokers verloren daardoor hun toegang tot de grote internationale vermogensbeheerders." Berenberg sprong in die niche: "Wij zijn uitgegroeid tot de referentie voor grote vermogensbeheerders die informatie en toegang zoeken tot de markt van de midcapbedrijven in Europa. Dat systeem werkt aan twee kanten: daardoor kunnen wij onze bedrijfsklanten toegang bieden tot grote institutionele investeerders in Europa en de Verenigde Staten." "Toen wij in België startten, ging ons researchteam bedrijven bezoeken en analyseren om onze favorieten te kiezen", vertelt De Smet. "Zo was Berenberg de eerste die met een diepterapport van honderd pagina's over Kinepolis en de bioscoopsector uitpakte. Daarvoor konden we een beroep doen op de sectorexpertise die aanwezig is in onze kantoren in Londen en New York." Goede research heeft een grote impact, zegt De Smet: "De bedrijven die we analyseren, willen ons leren kennen. Dan kan leiden tot roadshows in het buitenland, waar wij hen introduceren bij de internationale investeerders die onze research afnemen. Die partijen zijn op hun beurt zeer geïnteresseerd om lokale kampioenen zoals Kinepolis, Fagron en Immobel te leren kennen." Mede op die manier vult Berenberg de pijplijn van zijn trading- en zakenbankactiviteiten. Vanaf 2018 kwamen de eerste deals in België binnen. De bank is vooral actief in aandelentransacties en iets minder in schuldfinanciering, met een focus op de uitgifte van converteerbare obligaties. In tegenstelling tot andere zakenbanken blijven de activiteiten inzake fusies en overnames beperkt. "Daarin is Berenberg heel selectief", vertelt De Smet. "We doen het als het gaat om aandelentransacties waarbij beursgenoteerde bedrijven betrokken zijn. We concentreren ons op kapitaalmarkttransacties, omdat dat in ons DNA zit en we daar toegevoegde waarde kunnen leveren. 2021 was op dat gebied een recordjaar voor de groep. We realiseerden een toename van de kapitaalmarkttransacties in Europa met 107 procent en van de aandelentransacties in de Benelux met 132 procent." In België groeit het marktaandeel van Berenberg snel. De bank deed vorig jaar zeventien transacties in de Benelux, inclusief vijf beursintroducties, goed voor 1,7 miljard euro opgehaald kapitaal. "Dat is meer geld dan in de drie jaar ervoor samen", benadrukt De Smet. Niet toevallig werd Berenberg vorig jaar door Euronext Brussels bekroond tot Equity Capital Markets House of the Year. Het was de eerste keer dat een niet-Belgische bank die onderscheiding won. In het kantoor van Berenberg in Brussel zijn ongeveer tien medewerkers actief in equity en debt capital markets, een vijftal werkt in sales en trading. De Smet denkt dat Berenberg in België nog een aantal jaren kan blijven groeien. Hij ziet onder meer potentieel in de vastgoedsector, waar nogal wat kapitaaltransacties plaatsvinden. "Vaak laten vastgoedbedrijven zich daarbij begeleiden door de lokale huisbank die hen kredieten verstrekt. Door superieure, diepgaande research te creëren en onze distributiecapaciteit in sales en trading uit te spelen, moet het mogelijk zijn meer klanten in die branche aan te trekken." Ook in converteerbare obligaties ziet De Smet groeimogelijkheden: "Veel middelgrote bedrijven zijn niet vertrouwd met dat product. In een stijgende renteomgeving worden converteerbare obligaties aantrekkelijker voor ondernemingen. Berenberg heeft expertise die je op de lokale markt niet vindt. We hebben met uitgiftes voor Mithra (125 miljoen euro in 2020) een trackrecord opgebouwd. We willen die financieringsvorm in toenemende mate promoten." Ten slotte is het de bedoeling dat Berenberg vanuit Brussel meer activiteiten ontwikkelt in Nederland. De Smet: "We zijn gelanceerd in België. Nu is het zaak het marktaandeel in Nederland te vergroten. Dat kadert in de Europese groeistrategie van Berenberg. Het is de bedoeling dat we ons model uitrollen in de hele Benelux, maar ook in Frankrijk Zuid-Europa en op de Scandinavische markt." De vraag is of de omkering van het monetaire beleid en de stijgende rente geen roet in het eten zullen gooien. Het ziet ernaar uit dat geld weer duurder wordt en minder makkelijk beschikbaar zal zijn voor kapitaaloperaties. Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak, waren er nauwelijks nog transacties. "We moeten ons aan die nieuwe realiteit aanpassen", beseft De Smet. "De activiteit op de kapitaalmarkten in Europa is sinds begin dit jaar fors teruggevallen. Op een erg stille en volatiele markt zijn we er met Hyloris en Avantium niettemin in geslaagd twee kapitaalmarkttransacties tot een goed einde te brengen. We zien nog kansen in de industriële en financiële sector, de hernieuwbare energie, infrastructuur enzovoort."