Het containerschip Ever Given, dat eind maart het Suezkanaal blokkeerde, komt op 24 december naar de haven van Antwerpen. Dat meldt transportmagazine Flows maandag. Antwerpen wordt de eerste Noord-Europese loshaven nadat het schip hersteld is.

Op dit moment is de Ever Given onderweg naar de Chinese haven van Qingdao, waar het hersteld zal worden. Daar wordt het schip op 17 september verwacht. Volgens de huidige planning zal de containerreus op 15 november weer ingezet worden op de CES-dienst van rederij Evergreen. Na stops in enkele Chinese havens, Singapore en de haven van Colombo in Sri Lanka zet het schip koers naar Piraeus in Griekenland en van daaruit naar Antwerpen. Daar wordt het schip op 24 december aan de terminal Antwerp Gateway verwacht. Op 26 december vaart de Ever Given door naar Hamburg.

De Ever Given kwam op 23 maart vast te zitten in het Suezkanaal. Het duurde zes dagen om het schip los te krijgen, in die tijd zaten 422 schepen met een opgetelde lading van 26 miljoen ton geblokkeerd. De Egyptische autoriteiten legden het schip daarna meer dan drie maanden aan de ketting tijdens een juridische strijd tussen de eigenaar en de autoriteit van het Suezkanaal over een schadevergoeding. Op 29 juli kwam het schip eindelijk aan in de haven van Rotterdam. Na een stop in het Verenigd Koninkrijk is de Ever Given nu leeg onderweg naar China. Op 20 augustus vaarde het opnieuw door het Suezkanaal.

