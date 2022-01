Om iets te doen aan de hoge energieprijzen, is het beter om energiecheques uit te delen aan wie daar het meeste nood aan heeft, dan een algemene, tijdelijke btw-verlaging door te voeren. Dat beveelt de Europese Commissie aan.

De federale regering is het nog niet eens geraakt over nieuwe steunmaatregelen voor burgers en bedrijven die hard getroffen worden door de oplopende prijzen voor gas en elektriciteit. Een btw-verlaging naar 6% is een van de pistes die op tafel liggen, net als een energiecheque voor de meest kwetsbare gezinnen.

Die laatste maatregel draagt alvast de voorkeur van de Europese Commissie weg, zo zei commissaris voor Interne Markt Thierry Breton maandag op de Franse radiozender BFM/RMC. 'Wat momenteel het zwaarste weegt op de gezinnen, en dan vooral op de gezinnen die het niet breed hebben, is de hoge energieprijs. We moeten hiervan snel de impact beperken op zij die het meeste baat hebben bij zo'n maatregel. Vandaar onze aanbeveling, die al in Frankrijk werd beslist, om doelgerichte cheques uit te delen. En dat zal wellicht nog tot de zomer moeten gebeuren', zei Breton.

Gevraagd naar de 'inflatievergoeding' van 100 euro waar alle Fransen die minder dan 2.000 euro netto per maand verdienen deze winter recht op hebben, zei Breton dat Frankrijk 'niet moet twijfelen dat te herhalen'. Een btw-verlaging naar 5,5% zoals die bij onze zuiderburen geopperd wordt, zou maar weinig impact hebben, vindt de Franse Eurocommissaris. 'Wat vandaag volgens mij echt nodig is, is hulp bieden aan zij die die het hardste nodig hebben. Minstens 25% van de Franse bevolking moet geholpen worden, en dat is, denk ik, veel effectiever dan een lineaire maatregel', aldus Breton.

Hoe dan ook zal een btw-verlaging op energie bij de Commissie moeten worden aangemeld, luidt het in Belgische regeringskringen. 'Dat is in het verleden ook zo gebeurd.'

