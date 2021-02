Terwijl de Amerikaanse biermarkt in het coronajaar 2020 goed stand hield, kreeg de Europese zware klappen. Horeca is in Europa veel belangrijker dan in de Verenigde Staten.

Dolf van den Brink ligt 's nachts wakker van zijn werknemers en zijn klanten, vooral dan de horecaklanten, verklapt de CEO van Heineken in het jongste jaarverslag: "Onze werknemers hebben pijn, onze klanten hebben pijn, de wereld heeft pijn. Die pijn houdt me 's nachts wakker." De Nederlander leidt de tweede grootste brouwer van de wereld sinds juni vorig jaar. Hij volgde de Belg Jean-François van Boxmeer op. Van den Brink kwam aan het roer "in een jaar van ongekende verstoring, verandering en turbulente tijden". Vooral Heineken werd midscheeps geraakt door de kommer en kwel in Midden- en West-Europa als gevolg van de coronacrisis en de lockdowns in de horeca. De groep is de marktleider in Europa. De volumes en de omzet zakten fors. De bedrijfswinst maakte een duik met liefst 69 procent, naar nog 447 miljoen euro. De horeca is van groot belang voor Heineken. In het Verenigd Koninkrijk heeft de groep bijvoorbeeld een netwerk van 2500 eigen pubs. De volumes in de horeca daalden met meer dan 40 procent, en zelfs meer dan 60 procent in het vierde kwartaal. De volumes in het winkelsegment stegen weliswaar met ruim een tiende, maar dat kon de neergang in de horeca niet compenseren.De Europese brouwersvereniging Brewers of Europe heeft nog geen definitieve cijfers voor 2020, maar ook andere brouwers kregen klappen. De horecasector is goed voor een derde van de volumes, de winkels voor twee derde. Maar de brouwers halen in de horeca wel twee derde van hun omzet, want de winkelketens hebben een grotere aankoopkracht dan horecazaken. "We verwachten een volumedaling met bijna een vijfde in 2020", meldt Simon Spillane, de woordvoerder van Brewers of Europe. "De grotere verkoop in de winkels compenseerde niet het verlies in de horeca. Bovendien waren er ook geen grote evenementen. En ook het verbod op samenkomsten met familie en vrienden droeg bij tot de daling."De Europese brouwers hielden dus een fikse kater over aan de coronacrisis. Heineken boekte vorig jaar zelfs een nettoverlies van 204 miljoen euro. Dat kwam vooral door kosten verbonden aan de pandemie: 1,64 miljard euro wereldwijd. Molson Coors leed ook al meer dan 1,6 miljard dollar verlies, enkel in Europa. De Noord-Amerikaanse brouwer is vooral actief in Midden-Europa en in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat vooral om brouwerijen die vroeger eigendom waren van AB InBev. In Engeland bijvoorbeeld bezit Molson Coors de marktleider in pilsbier, Carling.Ook Molson Coors is sterk afhankelijk van de horeca. In 2019 leverde horeca 40 procent van de volumeverkoop en 50 tot 55 procent van de omzet van de groep. In 2020 was er een volumedaling met 17 procent en een omzetverlies met 28 procent. Het monsterverlies is vooral het gevolg van een bijzondere waardevermindering van 1,484 miljard dollar als gevolg van de pandemie. Molson Coors is heel onzeker over de duur en de ernst van de pandemie. Covid-19 zal langdurige gevolgen hebben voor de Europese brouwerswereld. Bovendien wordt verwacht dat het herstel in de horeca moeizaam zal verlopen. Dus ook 2021 zal een moeilijk jaar zijn.Maar er zijn nog optimisten in de Europese brouwerswereld. Bij het Deense Carlsberg waren de klappen minder zwaar. De biervolumes zakten met geen 5 procent, naar 45 miljoen hectoliter. Dat is behoorlijk voor een groep waar de horeca in 2019 een kwart van de volumes leverde. Bij de omzet ging er 13 procent vanaf, bij de bedrijfswinst 17 procent. Daarmee deed de Deense groep beter dan Heineken en Molson Coors. Cees 't Hart, de CEO van Carlsberg sinds 2014, was heel optimistisch in een interview met Financial Times op 8 februari. De Nederlander maakt zich op voor een herhaling van de roaring twenties, althans de leuke kanten van die jaren twintig van de vorige eeuw. "Na de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep kende het uitgaansleven een ongelooflijke groei, met jazzclubs en dansparty's. Ook na covid-19 zal onze business mooie tijden beleven."De zomer van 2021 zou opnieuw een normale zomer moeten zijn. De horeca die de crisis overleeft, zal het heel goed doen. "We zullen vrijheid, op café gaan en vrienden ontmoeten enorm op prijs stellen. En dat zal niet voor enkele weken of een maand zijn. Nee, het zal langer duren."En hoe scoort AB InBev? De wereldwijde marktleider maakt zijn jaarcijfers bekend op donderdag 25 februari. Europa is weliswaar minder belangrijk voor AB InBev. In de eerste helft van 2020 haalde de groep er circa 9 procent van haar omzet en winst.