De ministers van Financiën van de eurozone hebben groen licht gegeven voor de uitbetaling aan Griekenland van 767 miljoen euro aan schuldverlichtingsmaatregelen. Het is de zesde schijf sinds het land in 2018 uit het Europese steunprogramma stapte.

Financieel is Griekenland al meer dan drie jaar niet meer afhankelijk van Europese steun, maar het land moet nog steeds een hervormingsagenda uitvoeren. Die heeft door de coronapandemie en de branden van afgelopen zomer vertraging opgelopen, maar de Europese schuldeisers oordelen niettemin dat Athene voldoende heeft gedaan om te profiteren van een nieuwe schijf schuldverlichtingsmaatregelen.

'We verwelkomen de nieuwe politieke hervormingen die zijn doorgevoerd in de moeilijke omstandigheden van de coronapandemie en de catastrofale branden van augustus', zei de voorzitter van de Eurogroep, Paschal Donohoe. Het ESM en het EFSF, de voorloper van het noodfonds ESM dat de eurolanden hebben opgericht, leenden van 2010 tot 2018 meer dan 200 miljard euro aan Griekenland. Die steun heeft het land in de eurozone gehouden.

