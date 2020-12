De eurogroep is het maandag eens geraakt over de hervorming van het Europese noodfonds ESM. Dat heeft eurogroepleider Pashal Donohoe maandagavond bekendgemaakt op een persconferentie na een vergadering van de groep van de ministers van Financiën.

Het ESM werd tijdens de financiële crisis opgezet als het noodfonds voor eurolanden in zwaar weer. Intussen is overeengekomen dat het ESM ook zal functioneren als vangnet ('backstop') voor het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (SRF), dat de ontmanteling van falende banken moet financieren. Om het ESM die rol ten volle te laten spelen, moet zijn takenpakket worden uitgebreid. Vorig jaar werd over die hervorming al een akkoord bereikt. Maar dat botste op bezorgdheid van Italië.

Ondanks een gebrek aan beweging in de tussentijd, zei een bron binnen de eurogroep vorige week al dat ze vrij optimistisch en positief zijn over de uitkomst van de besprekingen. De Italiaanse minister van Financiën Roberto Gualtieri gaf maandag al aan dat hij blij is met het pakket dat op tafel ligt. Hij gaf tijdens een hoorzitting in het Italiaanse parlement maandag zijn goedkeuring aan het ESM-hervormingspakket.

Stabiele banksector

Eurogroepleider Donohoe benadrukte maandagavond dat de veranderingen de euro en de bankenunie zullen versterken en zo burgers, bedrijven en economieën helpen. Het herziene verdrag wordt in januari 2021 ondertekend en dan kan het ratificatieproces starten, zei Donohoe. De gemeenschappelijke backstop start daardoor twee jaar eerder dan voorzien, in 2022 in plaats van 2024.

'Dit zal de Europese banken weerbaarder maken en de reële economie ondersteunen', zei de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz maandagavond in Brussel. 'Een stabiele banksector is een belangrijke voorwaarde voor groei en werkgelegenheid in Europa. Dit alles is uitstekend en belangrijk nieuws voor onze bedrijven en voor de Europese burgers.' Duitsland neemt momenteel het voorzitterschap van de EU waar.

Op de agenda van de verschillende Europese ministers van Financiën stond ook de economische situatie van de landen die bijzonder zwaar werden getroffen door de economische en financiële crisis na 2008, waaronder Griekenland. Volgens de Europese Commissie is hun financiële situatie, ondanks de pandemische crisis, voorlopig niet kritiek. Op basis van deze beoordeling beslisten de ministers om 767 miljoen euro financiële steun vrij te maken voor Griekenland. Het land werd eerder van een faillissement gered met miljarden aan leningen van het ESM.

