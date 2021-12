Eurocommissaris voor Economische Zaken Paolo Gentiloni wil werk maken van afzonderlijke regels rond schuldafbouw voor de Europese lidstaten. Dat zegt hij woensdag in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. "We kunnen niet alle landen over dezelfde kam scheren. Daarvoor zijn de verschillen in schuldratio's te groot."

De Europese Commissie werkt aan een hervorming van de Europese begrotingsregels. Het zogenaamde stabiliteits- en groeipact bepaalt dat het tekort niet boven de 3 procent van het nationaal inkomen mag stijgen en de schuld maximaal 60 procent van dat bruto binnenlands product mag bedragen, maar tegenwoordig bedraagt de gemiddelde schuldquote in de Europese Unie ongeveer 92 procent.

Bovendien zijn er grote interne verschillen, stipt Eurocommissaris Gentiloni woensdag aan in de voorpublicatie van een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Italië heeft bijvoorbeeld een schuldgraad van ongeveer 155 procent van het bbp en ook België nadert de 120 procent, terwijl de schuld in Nederland maar 57 procent van het bbp bedraagt. Vooral de landen met een hoge schuldenlast vrezen dat de terugkeer naar de strenge begrotingsregels het herstel van hun economieën kan schaden.

De begrotingsregels zijn sinds de coronacrisis dan wel tijdelijk opgeschort, maar in 2023 treden ze opnieuw in werking. Gentiloni wil echter af van de uniforme begrotingsregels, zegt hij in de Duitse krant. 'We kunnen niet alle landen over dezelfde kam scheren. De verschillen zijn te groot', klinkt het. De regels moeten ook 'geloofwaardiger en realistischer' worden, vindt de Italiaan. 'Laten we eerlijk zijn, we hebben de schuldregel nooit gehandhaafd. De hervorming moet daarom ook efficiëntere instrumenten voor de uitvoering van de begrotingsregels omvatten.' Hoe dat er concreet moet uitzien, wordt in de loop van 2022 allicht duidelijk. De Europese Commissie komt midden volgend jaar met een voorstel.

