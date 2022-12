Eerste gastanker komt aan bij lng-terminal in Duitse Lubmin

In Duitsland is voor het eerst een gastanker aangelegd aan de nieuwe drijvende terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Lubmin. Het gaat om een nieuwe stap bij het afbouwen van de Duitse afhankelijkheid van Russisch gas

(Archiefbeeld) De Duitse minister van economie Robert Habeck bij een bezoek aan site in Lubmin in september 2022. © Reuters