De hardnekkige deltavariant, de vervelende flessenhalzen in de aanvoerketens en de opstoot van de inflatie kunnen het herstel nog geen stokken in de wielen steken. In de loop van de herfst zou de Belgische economie helemaal hersteld moeten zijn van covid-19.

De Nationale Bank verwacht dat de Belgische economie in dit derde kwartaal met 1,8 procent in omvang zal toenemen, na een beter dan verwachte groei met 1,7 procent in het tweede kwartaal. Dat blijven zonder meer spectaculaire groeicijfers die wijzen op een aanhoudend krachtig herstel. Eind deze maand zal het Belgische bruto binnenlands product (bbp) op een zucht van het precrisisniveau landen. Tegen het eind van het jaar zou de Belgische economie volledig hersteld moeten zijn van covid-19. "In de loop van 2022 wordt het daarom weer business as usual en keren we terug naar normale groeivoeten van 0,3 tot 0,5 procent per kwartaal", zegt Geert Langenus, de conjunctuurspecialist van de Nationale Bank.De zomer stond nochtans niet bol van het goede nieuws. Hardnekkige flessenhalzen in de aanvoerketens vertragen links en rechts de productie en zorgen voor een opstoot van de inflatie. De deltavariant blijft circuleren, maar belangrijk is dat de ziekenhuisopnames onder controle blijven, zodat het blok niet opnieuw op de economie moet. "Het herstel blijft op de rails. We verwachten geen stagflatie of andere doemscenario's. Op de internationale markten zwakt de prijsdruk voor de meeste grondstoffen wat af, behalve voor energie. Als de problemen in de aanvoerketens verscherpen, dan kan dat een impact hebben op het herstel, al blijft die impact voorlopig beperkt", zegt Geert Langenus.De verder aantrekkende consumptie blijft de aanjager van het herstel. In het tweede kwartaal gaven de gezinnen 3,5 procent meer uit, onder meer omdat de horeca vanaf mei weer de deuren mocht openen. De gezinnen gaan in dit derde kwartaal grotendeels op hun elan door. De consumptie ligt nog altijd 6 procent onder het precrisisniveau en de inkomens worden ondersteund door een verrassend sterke arbeidsmarkt. "De werkgelegenheid ligt nu al boven het niveau van voor de crisis. Mensen veranderen vlot van werk. De economie zat lange tijd onder een beschermende stolp, maar mensen hebben vaak zelf het initiatief genomen om ander werk te zoeken. De verschuiving van de werkgelegenheid van kwetsbare sectoren naar beter presterende sectoren is een goede zaak voor een economie in transitie", zegt Geert Langenus.De hersteltrein dendert dus verder, maar het tempo neemt iets af. "Het beste is er wellicht af. De piek lag niet onverwacht in de zomer", zegt Geert Langenus. Enkele conjunctuurindicatoren, zoals de vertrouwensstemming bij de consumenten, bevestigen de groeivertraging. Dat betekent wellicht ook dat de gezinnen hun overmatige spaarreserves, opgepot tijdens de crisis, niet volledig zullen uitgeven. Toch blijft een normalisering van het spaargedrag, gekoppeld aan de gunstige vooruitzichten voor de koopkracht, ruim voldoende om de consumptie de volgende kwartalen te laten aandikken.Bij de bedrijven valt eenzelfde beeld op te tekenen. Het vertrouwen blijft uitbundig en is breed gedragen, maar is licht gedaald in vergelijking met de piekniveaus van deze zomer, net zoals dat ook in het eurogebied het geval is. De voorraadtekorten nemen af, maar andere flessenhalzen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, eisen hun tol. Goed gevulde orderboekjes en een hoge benutting van de bestaande productiecapaciteit nodigen uit tot meer bedrijfsinvesteringen. Die investeringen liggen nu al 2 procent boven het precrisisniveau.