De smartphone als identiteitskaart, in België is het al een realiteit. Ruim anderhalf miljoen landgenoten schreven zich al in op itsme (wat staat voor 'ik ben het'). De app werd in mei 2017 gelanceerd als een virtuele identiteitskaart die ook elektronische handtekeningen kan genereren. Belastingplichtigen kunnen via itsme inloggen op Tax-on-web om hun aangifte in te vullen en te ondertekenen. Ze kunnen zich er ook toegang mee verschaffen tot de diensten van hun ziekenfonds, bankverrichtingen uitvoeren, hun medische dossier (via MijnGezondheid) of hun pensioendossier (via MyPension) inkijken of een huurovereenkomst ondertekenen. Ook notarissen gebruiken itsme. Eind 2019 stond de teller al op bijna 4,6 miljoen verrichtingen per maand. 17,5 procent van alle onlinetransacties met de overheid gebeurt via de tool. Itsme is bovendien een van de partners om de testcapaciteit voor het coronavirus te verhogen.Itsme werd onlangs erkend als een vertrouwensdienst, in lijn met de Europese eIDAS-verordening. Dat betekent dat de app ook toegang biedt tot de diensten van andere lidstaten van de Europese Unie. Handig voor wie zich wil inschrijven aan een Franse universiteit of wil intekenen op een onlineaanbesteding uitgeschreven door de overheid van een andere lidstaat. Itsme beschikt over de erkenningen om een manuele handtekening te vervangen, zelfs voor een vastgoedaankoop. "Met itsme kan je zelfs een bankrekening openen zonder dat je naar een agentschap hoeft te gaan", zegt Kris De Ryck, de gedelegeerd bestuurder van Mobile ID, de vennootschap die itsme ontwikkelt en eigendom is van banken en telecomoperatoren. Het duurde een hele tijd alvorens itsme van de grond kwam, omdat het niet genoeg partners aan zich kon binden en de gebruikers de app aanvankelijk een lage score gaven in de appwinkels van Google en Apple. Nu zijn de partners er wel en is de score bevredigend. Itsme is gestoeld op de encryptie van de gegevens en de bescherming van de privacy. "Wij mogen niets doen met de gegevens. Daarin verschillen wij van Google en Facebook", stelt De Ryck. Google genereert inkomsten door de data van de gebruikers te benutten. Het systeem staat of valt met de simkaart van de telefoon. "De beveiliging steunt zowel op software als op hardware", zegt Kris De Ryck. Het gelijktijdige gebruik van de app en de simkaart verhoogt de veiligheid. "Wij voegen daar nog extra beveiligingsfactoren aan toe. We zetten bijvoorbeeld ook biometrie in, via de vingerafdrukscanner van de smartphone." Itsme is ontsproten aan Sixdots, een project voor mobiele betalingen dat in 2014 in België werd gelanceerd door het toenmalige Belgacom en de Belgische banken BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius. Sixdots moest de opvolger van Proton worden, de betaalkaart voor kleine bedragen die eind 2014 werd afgevoerd. "Het idee was een systeem te ontwikkelen om mobiel te betalen, waaraan ook getrouwheidskaarten en een digitale identiteit zouden worden gekoppeld", legt Kris De Ryck uit. "Dat project, waarbij ik niet betrokken was, werd stopgezet omdat het onvoldoende concurrentievoordeel leek te bieden. Enkel de notie 'digitale identiteit' overleefde. Dat kwam omdat toen al duidelijk werd dat, door de toenemende digitalisering van administratieve, commerciële en andere processen, er bij het grote publiek almaar meer behoefte zou zijn aan een gecertificeerd identificatie-instrument dat tegelijk de persoonsgegevens beschermt." Dus richtten dezelfde partners de vennootschap Mobile ID op. De telecomoperatoren Orange en Telenet sprongen mee op de kar. De banken hadden veel interesse voor het systeem, dat de toegang tot hun diensten veiliger en makkelijker kon maken. Al 22 banken hebben de app in hun dienstenpakket geïntegreerd. "Wij zien nog veel potentieel in het internet der dingen (gebruiksvoorwerpen die via sensoren met het internet worden verbonden, nvdr), in drones, camera's, en eigenlijk alles waarvoor de identificatie van wie toegang wil tot een bepaald systeem belangrijk is", zegt Kris De Ryck. Nu de Europese Commissie itsme heeft erkend als vertrouwensdienst, ligt de weg naar het buitenland open. "Het Groothertogdom Luxemburg wordt ons proefproject", zegt Kris De Ryck. Mobile ID sloot een partnerschap met LuxTrust, zijn Luxemburgse evenknie. "Als de uitrol daar goed loopt, proberen we het ook elders."