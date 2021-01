Sinds juni is Stephanie De Bruyne de nieuwe CEO van Belgian Mobile ID. Dat bedrijf ontwikkelde Itsme, een app om je digitale identiteit te beheren.

De nieuwe CEO ziet voor zichzelf een dubbele opdracht weggelegd. "Het eerste doel is het potentieel van Itsme in België helemaal waarmaken om er de absolute referentie van te maken in digitale identiteit", zegt Stephanie De Bruyne, verwijzend naar haar deelname aan een paneldiscussie over digitale identiteit tijdens het Mastercard Digital Forum op 28 januari. "Vandaag werkt Itsme als een tool om je te identificeren en zaken te ondertekenen, maar we kunnen veel verder gaan. In de toekomst zou het goed kunnen dat het ook een instrument wordt om beveiligde gegevens online te delen."

Je zou Itsme bijvoorbeeld kunnen gebruiken om je nieuwe werkgever toestemming te geven om je diploma op te zoeken in de gegevensbank van de universiteit, om met het internet verbonden objecten te ontgrendelen, of om je auto te openen. Het tweede doel van Stephanie De Bruyne is Itsme naar de Nederlandse en Luxemburgse markt te loodsen.

Gevulde carrière

De Bruyne volgde Kris De Ryck op, die na drie jaar aan het hoofd van Belgian Mobile ID nu de CEO van Batopin is. De 37-jarige Gentse die aan de KU Leuven studeerde - handelsingenieur en een kandidatuur in de rechten - heeft er al een goed gevulde carrière op zitten, onder meer in de financiële sector.

Na het begin van haar carrière bij het consultancybedrijf Bain, kwam ze bij BNP Paribas Fortis terecht. Daar was ze bevoegd voor de digitale kanalen van de bank. Vervolgens ontfermde ze zich over het productaanbod voor de retail en private banking. "Ik was bevoegd om de digitale strategie van de bank te bepalen en uit te voeren. Terwijl ik die functie vervulde, kwam ik in contact met Itsme. Ik was betrokken bij de lancering van Itsme en bij de intregratie ervan in de mobiele apps van de bank."

Na tien jaar BNP Paribas Fortis en nog enkele maanden bij Aion om die Europese fintech in België te lanceren, werd Stephanie De Bruyne de CEO van Belgian Mobile ID. Itsme ontstond in 2017 als initiatief van de vier grootbanken in ons land (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) en van de drie grote telecomoperatoren (Proximus, Orange en Telenet). Het bedrijf is volop aan het groeien. Meer dan 3 miljoen Belgen gebruiken de app om in te loggen of documenten te tekenen.

De nieuwe CEO ziet voor zichzelf een dubbele opdracht weggelegd. "Het eerste doel is het potentieel van Itsme in België helemaal waarmaken om er de absolute referentie van te maken in digitale identiteit", zegt Stephanie De Bruyne, verwijzend naar haar deelname aan een paneldiscussie over digitale identiteit tijdens het Mastercard Digital Forum op 28 januari. "Vandaag werkt Itsme als een tool om je te identificeren en zaken te ondertekenen, maar we kunnen veel verder gaan. In de toekomst zou het goed kunnen dat het ook een instrument wordt om beveiligde gegevens online te delen."Je zou Itsme bijvoorbeeld kunnen gebruiken om je nieuwe werkgever toestemming te geven om je diploma op te zoeken in de gegevensbank van de universiteit, om met het internet verbonden objecten te ontgrendelen, of om je auto te openen. Het tweede doel van Stephanie De Bruyne is Itsme naar de Nederlandse en Luxemburgse markt te loodsen.De Bruyne volgde Kris De Ryck op, die na drie jaar aan het hoofd van Belgian Mobile ID nu de CEO van Batopin is. De 37-jarige Gentse die aan de KU Leuven studeerde - handelsingenieur en een kandidatuur in de rechten - heeft er al een goed gevulde carrière op zitten, onder meer in de financiële sector.Na het begin van haar carrière bij het consultancybedrijf Bain, kwam ze bij BNP Paribas Fortis terecht. Daar was ze bevoegd voor de digitale kanalen van de bank. Vervolgens ontfermde ze zich over het productaanbod voor de retail en private banking. "Ik was bevoegd om de digitale strategie van de bank te bepalen en uit te voeren. Terwijl ik die functie vervulde, kwam ik in contact met Itsme. Ik was betrokken bij de lancering van Itsme en bij de intregratie ervan in de mobiele apps van de bank."Na tien jaar BNP Paribas Fortis en nog enkele maanden bij Aion om die Europese fintech in België te lanceren, werd Stephanie De Bruyne de CEO van Belgian Mobile ID. Itsme ontstond in 2017 als initiatief van de vier grootbanken in ons land (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) en van de drie grote telecomoperatoren (Proximus, Orange en Telenet). Het bedrijf is volop aan het groeien. Meer dan 3 miljoen Belgen gebruiken de app om in te loggen of documenten te tekenen.