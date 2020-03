Nieuwe technologie nodig om toekomstige crisissen te beheren.

Er was een wereld voor het coronavirus, en er komt een wereld na het coronavirus. België heeft drastische maatregelen genomen en de regering heeft haar handen vol. Daarna zal het erop aankomen snel de wereld weer op gang te brengen. Daarom is het belangrijk dat 5G op de radar blijft.

Artificiële intelligentie detecteerde het coronavirus al lang voordat de wereldpopulatie echt wist waarover het ging. Op 31 december identificeerde de start-up BlueDot uit Toronto de epidemie in Wuhan, kort nadat de plaatselijke autoriteiten de eerste diagnose hadden gesteld. Het team van BlueDot heeft vrijwel onmiddellijk zijn klanten op de hoogte gebracht, zo'n week voordat de Chinese en internationale gezondheidsorganisaties het probleem ernstig namen.

Artificiële intelligentie heeft ook de capaciteit om enorme databanken vlot te doorzoeken naar een bestaand geneesmiddel tegen het coronavirus. De snelheid en de kracht van artificiële intelligentie zullen essentieel zijn om tests van geneesmiddelen en de ontwikkeling van toekomstige vaccins te versnellen. Digitale technologie wordt cruciaal om virussen te detecteren en de nodige research te doen voor de ontwikkeling van therapieën.

In China werden robots met artificiële intelligentie al in ziekenhuizen ingezet ter ondersteuning van het medisch personeel. Ze werden zelfs op een plein geplaatst om voorbijgangers zonder gezichtsmasker te vragen er een aan te doen. Drones zouden daar worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bewoners thuis blijven en om het parcours van elke besmette burger te volgen..

Uitdaging voor Europa

Wereldwijd ziet het dagelijkse leven er anders uit. Werknemers worden in quarantaine geplaatst. Bedrijven zijn genoodzaakt reizen, thuiswerk en vergaderingen ter plaatse anders te organiseren. Heel wat conferenties gaan virtueel door via het internet. Wellicht keren conferenties in levende lijve later wel terug, maar de virtuele variant zal ongetwijfeld terrein winnen.

Nieuwe technologie nodig om toekomstige crisissen te beheren.

Een situatie zoals de coronacrisis kan zich later opnieuw voordoen, en de bedrijfswereld is verplicht zich daarop voor te bereiden om te vermijden dat een virus zich verspreidt en dat bijvoorbeeld de productie of de levering stilvalt. Thuiswerk moet opnieuw in overweging worden genomen en werknemers moeten daarvoor een beroep kunnen doen op technologie. In die context vergroot 5G de mogelijkheden.

De uitdaging voor Europa is de tred met grotere mogendheden zoals de Verenigde Staten en China bij te houden. Wie artificiële intelligentie zegt, zegt ook persoonsgegevens verwerken. Het zal erop aan komen dat te doen met eerbied voor de Europese traditie inzake mensenrechten zoals het recht op privacy.

Aanzienlijke uitgaven

Artificiële intelligentie zal hoe dan ook vooruit worden gestuwd door 5G, en blijft de zuiverste belichaming van digitale technologie. In combinatie met artificiële intelligentie kan 5G innovatie versnellen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van vaccins. 5G biedt de juiste infrastructuur en de nodige snelheid om de enorme hoeveelheid gegevens te verwerken die nodig zijn om doeltreffend te zijn.

En om de Belgische expertise in vaccinontwikkeling (KUL) te bewaren, moet men beseffen dat aanzienlijke uitgaven voor nieuwe infrastructuuromgevingen voor artificiële intelligentie en 5G onontbeerlijk zijn.

