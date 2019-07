Mathijs De Wit (Newion): 'Belgische start-ups moeten niet meer onderdoen voor de Nederlandse'

Stijn Fockedey Redacteur bij Trends

Collibra is de eerste Belgische techbelofte met een waardering van een miljard dollar, een zogenoemde unicorn. Het Nederlandse fonds Newion profiteert mee van dat succes omdat het al heel vroeg in de dataspecialist investeerde. Mathijs De Wit, partner bij Newion, ziet niet direct een ander Belgisch softwarebedrijf in de voetsporen van Collibra treden, maar hij prijst het hoge niveau van de Belgische techondernemers.

MATHIJS DE WIT "Voor ons is Collibra een uitzonderlijk geval." © Emy Elleboog

Newion is een van de minder bekende radertjes die de Belgische techsector steeds sneller doen draaien. Onlangs stapte de Nederlandse investeerder via zijn jongste fonds in het kapitaal van Apicbase, Deliverect en andere beloftevolle techbedrijven (zie kader Een Nederlands fonds met de blik op België).

