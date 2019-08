Gilles Quoistiaux is journalist bij Trends-Tendances.

Tientallen miljoenen mensen gebruiken Tinder. De app heeft de datingmarkt radicaal veranderd. Maar de manier waarop het aanbevelingsalgoritme werkt, is bedenkelijk.

De applicatie Tinder draait in een onvoorstelbaar tempo: meer dan 18.000 matches per minuut. Een match is een soort van digitale ontmoeting, die tot stand komt als twee gebruikers van het beroemde mobiele platform aangeven elkaars profiel leuk te vinden. Dat kan het begin zijn van een onlinegesprek, dat dan weer kan leiden tot een fysieke ontmoeting en meer, als het klikt.

...