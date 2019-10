Teamleader begint aan een nieuw hoofdstuk. Het softwarebedrijf heeft de overname van sectorgenoot Yadera en de reorganisatie van zijn internationale verkoop verteerd. CEO Jeroen De Wit benadrukt dat Teamleader nog altijd de Europese marktleider in software voor kmo's wil worden.

Twee maanden na de overname van Yadera kan Jeroen De Wit, de CEO van Teamleader, weer helemaal vooruitkijken. Het team van Yadera is volledig ingepast. Operationeel was dat de grootste aanpassing, want Yadera blijft aparte software. Toen De Wit Teamleader in 2012 oprichtte samen met Willem Delbare en Mathias De Loore, specialiseerden de drie schoolverlaters zich in onlinesoftware voor klantenbeheer, facturatie en projectmanagement voor kmo's. De software van Yadera focust op het stroomlijnen van bedrijfsprocessen bij iets grotere bedrijven.

...