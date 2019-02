Hoe moet het nu verder met 5G in België?

Minister De Backer liet vanochtend via Twitter weten dat het overleg tussen de federale regering en de deelstaten over 5G is mislukt. Dat overleg was de laatste kans om tijdig een akkoord te vinden over hoe België de nieuwe frequenties voor 5G zou veilen. 5G is een nieuwe generatie van mobiel internet. Het is veel sneller, kan veel meer data aan en dat allemaal bijna realtime. De meest voor de hand liggende toepassingen zijn in de industrie (het internet der dingen, live en meer data over het productieproces) en in de logistiek (zelfrijdende auto's).

