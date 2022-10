Met de komst van het metaverse barst de strijd om de ziel van het internet los, stelt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Met de komst van het metaverse barst de strijd om de ziel van het internet los. Het internet ontstond in wetenschappelijke instellingen, die enkel informatie wilden verspreiden. Die open architectuur wordt bedreigd door de machts- en geldhonger van techgiganten.

We weten nog niet precies hoe het metaverse eruit zal zien, maar de technologische puzzelstukken beginnen wel snel in elkaar te passen. We weten ook dat techgiganten zullen proberen het te veroveren. We moeten vanaf het begin waakzaam zijn over de economie van het metaverse. Niet alleen zullen we er nog meer uren in spenderen dan we nu al doen, een groot deel van onze economische groei zal komen van diensten in het metaverse.

Het metaverse stopt het internet in een gouden kooi.

Het huidige internet is een fantastische welvaartsmachine. Zelfs de meest gigantische bedrijven kunnen het niet controleren, hoe hard ze ook proberen. Meta leek met Facebook, Whatsapp en Instagram onaantastbaar, tot de doorbraak van TikTok. Zo zijn er tientallen voorbeelden. Techgiganten proberen voortdurend gouden kooien te maken, om klanten of gebruikers in op te sluiten, maar door de open architectuur van het huidige internet kunnen die ontsnappen naar betere alternatieven. In het metaverse staat die open architectuur onder druk. Het internet zelf wordt in een gouden kooi gestopt.

Techgiganten zoals Meta willen van hun metaverseplatformen volledig afgeschermde omgevingen maken, waar zij kunnen controleren wat de gebruikers doen en wie aan hen mag verkopen. Dat is een goed principe om een pretpark als Plopsaland te runnen, maar de echte economie heeft een open en een gelijk speelveld nodig. De Europese Unie heeft duidelijke regels voor techplatformen aangenomen. Nu komt het erop aan streng toe te zien op de naleving ervan.

