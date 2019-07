De Belgische investeringsmaatschappij GBL staat op het punt om een meerderheidsbelang te nemen in het Franse Webhelp, marktleider in klantendiensten.

GBL voert exclusieve gesprekken over een meerderheidsparticipatie in Webhelp, dat in ruim 35 landen klantendiensten levert voor andere bedrijven. De holding mikt op een ondertekening begin augustus en een afronding van de deal nog voor het jaareinde. De deal waardeert het bedrijf op 2,4 miljard euro.

Het is de bedoeling dat de twee oprichters, Frédéric Jousset en Olivier Duha, en het managementteam binnen het bedrijf actief blijven.

Sinds de Amerikaanse investeerder KKR vier jaar geleden aan boord kwam, is de omzet van Webhelp verdubbeld. Dit jaar hoopt het bedrijf 1,5 miljard euro te bereiken. GBL-topman Ian Gallienne wil dat groeiverhaal voortzetten en 'de onderneming ondersteunen bij haar overgang van een Europese speler naar een wereldleider'.

Webhelp telt 50.000 werknemers op meer dan 140 locaties. Onder de klanten zijn grote bedrijven als Sky, Bouygues, KPN, Vodafone en La Redoute. In België beschikt het bedrijf over een callcenter in Diegem.