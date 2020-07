De boom in elektrische fietsen geeft het jonge bedrijf Cowboy rugwind. Ondanks de moeilijke conjunctuur slaagde de Brusselse scale-up erin nieuwe investeerders aan te trekken voor een ronde van 19 miljoen euro. Eén van die investeerders pompte ook geld in Ferrari en Fiat Chrysler.

Het Brusselse bedrijf Cowboy rijdt de twijfelaars uit het wiel met een serie B-kapitaalronde, waarmee het kan blijven groeien en een stevige plek wil veroveren in de markt van de elektrische fiets. Voor Cowboy is dat goed nieuws in deze crisistijd en hoopgevend voor de volgende stappen die het bedrijf nu moet nemen. In januari nog zette Cowboy een crowdfundingcampagne op. Dat zorgde voor 4 miljoen euro nieuwe middelen, maar dat het bedrijf koos voor crowdfunding deed tegelijk enkele vragen rijzen over het geloof van de investeerders die bij de opstart van het bedrijf in 2017 al durfkapitaal investeerden.Deze tweede grote kapitaalronde neemt die twijfels weg. Index Ventures en Tiger Global investeerden opnieuw, net als bij de opstart. De nieuwe ronde werd geleid door Exor Seed en HCVC. Exor is een naam als een klok. Het fonds behoort toe aan de ondernemersfamilie Agnelli. Zitten ook in de portefeuille van Exor: Ferrari, Fiat Chrysler, de voetbalclub Juventus en het economische weekblad The Economist.Als je bij de nieuwe kapitaalronde van 19 miljoen euro de crowfunding van eerder dit jaar optelt, heeft Cowboy in 2020 een bedrag van 23 miljoen euro opgehaald. Het verse kapitaal moet ervoor zorgen dat Cowboy het ritme waarin het groeit, kan aanhouden. De kmo, waar nu 65 mensen werken, hoopt de komende maanden de kaap van honderd medewerkers te ronden. Tegelijk wil het bedrijf blijven investeren in innovaties voor zijn fiets met een bijbehorende app, en zijn onlinemarketing verzekeren om het verschil te maken met de concurrentie.Ondertussen wil Cowboy ook zijn internationalisering voortzetten. Vanuit het hoofdkantoor in Brussel zwermde het e-bikebedrijf ondertussen uit naar negen landen. Onder meer in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Duitsland is het bedrijf actief. Die ambitieuze groeistrategie vreet evenwel kapitaal. De cashburn van een bedrijf in groei als Cowboy is niet te onderschatten.Adrien Roose, medeoprichter en CEO van Cowboy, en zijn team blijven bijzonder optimistisch over de markt van elektrische fietsen, die op dit moment sterk groeit. In mei, tijdens de quarantaine wegens de coronacrisis, maakte Cowboy al melding van een verdriedubbeling van de verkoop. Niet veel later kondigde het techbedrijf de lancering van de derde versie van hun elektrische fiets aan.Het Brusselse bedrijf blijft bijzonder discreet over de verkoopcijfers van zijn fiets. Volgens onze informatie zou de scale-up in 2019 ongeveer 5000 fietsen hebben verkocht. Dat zou een omzet betekenen van ongeveer 10 miljoen euro. Als we de verklaringen van het bedrijf kunnen geloven over de groei van de afgelopen maanden, dan kunnen we ervan uitgaan dat Cowboy begin dit jaar al aan 5000 fietsen zit. Zoals het een techbedrijf dat inzet op snelle groei betaamt, hoopt het dan eind dit jaar 20 miljoen euro omzet te halen. Het bedrijf wil die cijfers evenwel niet bevestigen.