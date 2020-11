Door de sluiting van de fysieke winkels zal het merendeel van Black Friday-aankopen voor webwinkels zijn. Vorig jaar groeiden de online aankopen met 4 pct in vergelijking met Black Friday 2018, voor dit jaar verwacht BeCommerce, de koepel van de Belgische online handel, nog eens een groei met 8 à 10 pct., 'een enorme groei', aldus Sofie Geeroms, hoofd van BeCommerce.

Vorig jaar werd op en rond Black Friday nog voor ruim een derde online gekocht, twee op de drie aankopen gebeurde dus in fysieke winkels. Dat zal nu anders liggen.

Black Friday is een relatief recent koopjesdagfenomeen dat sinds 2017 echt geïntroduceerd werd in België. Het komt overwaaien uit de Verenigde Staten, waar de dagen na Thanksgiving raditioneel gepaard gaan met een gigantische koopwoede. Ook de Belgische webwinkels moesten mee in de Black Friday-hype, aangezien de Belgische consumenten het verschijnsel zagen opduiken bij buitenlandse webwinkels. 'Voor de Belgische winkels, zowel online als offline, zat er daardoor niets anders op dan volgen en in de periode rond Thanksgiving kortingen aan te bieden', zegt Geeroms. 'Mensen die traditioneel al Sinterklaas- en Kerstmisaankopen planden in september of oktober, schoven dat nu door naar eind november, omdat ze rond die periode grote kortingen verwachten.' Door de coronacrisis heeft een nog groter deel van de bevolking de weg gevonden naar online winkels.

'Laat u niet verleiden'

Voor de fysieke winkels die als 'niet-essentieel' geboekstaafd staan en die anders hun graantje meepikken van Black Friday, is het tandenknarsen in deze coronatijden. Zelfstandigenorganisatie NSZ riep de consument donderdag dan ook op om meer dan ooit lokaal te kopen. 'Laat u niet verleiden door de kortingen van Black Friday, want te vaak zijn dit geen effectieve kortingen', klinkt het. 'Steun liever de lokale handelaar die eerstdaags de deuren wellicht weer mag openen. Zeker als u online bestelt bij de grote spelers, is de kans heel groot dat u uw koopwaar sneller fysiek lokaal kan kopen.' Uit een bevraging bij de eigen leden blijkt dat 7 op de 10 handelaars niet deelneemt aan Black Friday.

