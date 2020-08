Beetje bij beetje bouwt Donald Trump een digitaal ijzeren gordijn.

Voor gereputeerde Belgische bedrijven als Barco of een onderzoekscentrum als imec wordt de samenwerking met Chinese partners een steeds groter mijnenveld, zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Beetje bij beetje bouwt de Amerikaanse president Donald Trump een digitaal ijzeren gordijn dat de innige verstrengeling van de westerse en Chinese techsector terugdraait. De Chinese apps WeChat en TikTok worden verboden in de VS of zelfs opgesplitst. Twee kroonjuwelen van de Chinese techsector krijgen zo een ferme knauw. Vorige week verstrengden de VS ook hun regelgeving om Chinese bedrijven uit hun telecom- en ICT-infrastructuur te houden. Die verplichtingen raken ook België, en ons land staat al onder zware druk.

De VS willen niet dat Belgische telecomoperatoren apparatuur van Huawei of andere Chinese leveranciers kiezen voor het supersnelle mobiele 5G-netwerk. De VS zien dat als een te groot risico voor cyberspionage of sabotage van het NAVO-hoofdkwartier. Dat is wellicht omdat het land zelf weet wat mogelijk is. De Amerikaanse overheid misbruikt al jaren de wereldwijde afhankelijkheid van Amerikaanse technologie om iedereen te bespioneren, maar dat terzijde.

De verplichtingen voor telecom- en ICT-infrastructuur maken de investeringen voor Proximus, Telenet en Orange nog wat duurder. Bovendien voeren de VS via andere regelgeving en toezichtsorganen ook de internationale druk op om zo weinig mogelijk geavanceerde technologie te delen met China.

Voor gereputeerde Belgische bedrijven als Barco of een onderzoekscentrum als imec wordt de samenwerking met Chinese partners een steeds groter mijnenveld. Het is gevaarlijk te denken dat België of Europa de Verenigde Staten en China tegen elkaar kan uitspelen in dit handelsconflict. De overweldigende militaire Amerikaanse macht beschermt ons tegen een inval en Trump deinst er niet voor terug dat als drukmiddel in te zetten.

