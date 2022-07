De iPhone-activiteiten van Apple blijken de conjuncturele moeilijkheden en de leveringsproblemen goed te doorstaan. Ondanks een krimpende smartphonemarkt, is Apple erin geslaagd meer iPhones te verkopen. Dat blijkt donderdag uit de kwartaalresultaten van het Amerikaanse technologiebedrijf.

In het derde kwartaal van het gebroken boekjaar is de omzet van Apple met twee procent gestegen, tot ongeveer 83 miljard dollar (81 miljard euro). De winst daalde wel met 10,6 procent, tot 19,44 miljard dollar.

De verkoop van iPhones leverde de voorbije drie maanden 40,7 miljard dollar op, tegenover 39,6 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het analistenkantoor Canalys heeft Apple zijn aandeel in de smartphonemarkt het voorbije kwartaal kunnen vergroten dankzij de goede verkoop van de iPhone 13.

De inkomsten uit de dienstenactiviteiten stegen van 17,5 naar 19,6 miljard dollar. Onder die dienstenactiviteiten vallen bijvoorbeeld de streamingdiensten Apple Music en Apple TV+, maar ook de betaaldienst Apple Pay.

De verkoop van Macs en iPads kende dan weer een terugval

Analisten hadden minder gunstige cijfers verwacht. De aandelenkoers van Apple steeg in de nabeurshandel met ongeveer 3 procent.

In het derde kwartaal van het gebroken boekjaar is de omzet van Apple met twee procent gestegen, tot ongeveer 83 miljard dollar (81 miljard euro). De winst daalde wel met 10,6 procent, tot 19,44 miljard dollar. De verkoop van iPhones leverde de voorbije drie maanden 40,7 miljard dollar op, tegenover 39,6 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het analistenkantoor Canalys heeft Apple zijn aandeel in de smartphonemarkt het voorbije kwartaal kunnen vergroten dankzij de goede verkoop van de iPhone 13. De inkomsten uit de dienstenactiviteiten stegen van 17,5 naar 19,6 miljard dollar. Onder die dienstenactiviteiten vallen bijvoorbeeld de streamingdiensten Apple Music en Apple TV+, maar ook de betaaldienst Apple Pay. De verkoop van Macs en iPads kende dan weer een terugval Analisten hadden minder gunstige cijfers verwacht. De aandelenkoers van Apple steeg in de nabeurshandel met ongeveer 3 procent.