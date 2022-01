De Belgische elektrischefietsenmaker Cowboy heeft 80 miljoen dollar opgehaald. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. "Met de kapitaalronde zullen we onze commercialisering kunnen versnellen, zodat het merk snel kan blijven groeien", zegt CEO Adrien Roose.

"De jongste marktintroducties zijn maar een eerste stap", zegt Adrien Roose, de CEO van Cowboy. "We moeten onze aanwezigheid uitbouwen, zorgen dat de gebruikers ons leren kennen en Cowboy gaan vertrouwen." De financieringsronde werd geleid door Exor, HCVC en Siam Capital, met investeringen van Tiger Global, Index Ventures, Eothen, Isomer Opportunities Fund, Future Positive Capital en Triple Point Capital.

Het e-bikemerk wil met deze stevige kapitaalronde zijn aanwezigheid versterken op de twaalf markten waar het aanwezig is en het ecosysteem rond zijn merk voort ontwikkelen. Cowboy lanceerde zijn eerste e-bike in 2018. Ondertussen is de vierde generatie van de fietsen op de markt. Volgens het Brusselse bedrijf zorgt het laatste model, dat 2950 euro kost, voor verkooprecords.

Met de nieuwe kapitaalronde dikt het totaalbedrag aan opgehaalde financiële middelen aan tot 120 miljoen dollar, waarvan 23 miljoen werd vergaard in de zomer van 2020. Met dat geld breidde Cowboy vorig jaar uit naar Zweden, Denemarken en de Verenigde Staten, waar het actief is in New York, Miami, Los Angeles, San Francisco en nog vier steden.

Bekendheid opvoeren

Ervoor zorgen dat potentiële klanten meer vertrouwen krijgen, gebeurt via het netwerk van merkambassadeurs. Geïnteresseerden kunnen bij hen de fietsen testen, ze zijn ook verantwoordelijk voor de diensten die horen bij de aankoop van een e-bike van Cowboy. "We moeten in de VS de manier van werken herhalen waar we vertrouwen in hebben, die werkwijze heeft in Europa zijn nut bewezen. Uiteraard zullen we ons daarbij aanpassen aan de vereisten van de Amerikaanse markt", zegt Adrien Roose.

Ook in Europa wil het bedrijf zijn bekendheid opvoeren. Cowboy opent twee winkels, zoals het al eentje heeft langs het kanaal op de grens tussen Brussel en Molenbeek. Eentje opent in mei in Parijs, nadat er daarvoor al een pop-up komt vanaf februari. De tweede nieuwe winkel opent zijn deuren in Berlijn in februari.

Cowboy wil ook blijven inzetten op nieuwe innovaties, die het via de bijbehorende app koppelt aan zijn e-bike. Centraal daarbij staat het onderhoudsabonnement dat in november werd gelanceerd. Cowboy komt de fiets repareren op vraag van de gebruiker. Dat is volgens het bedrijf ongezien in de sector.

Net als andere bedrijven werd de Brusselse scale-up ook geraakt door de schaarste aan grondstoffen, waar de assemblageketen de gevolgen van droeg. Cowboy blijft zich daarom eerst concentreren op de productie van het huidige model. Er komt dit jaar dus geen nieuw, vijfde model uit.

Sinds het bedrijf op de markt kwam in 2018 werden meerdere tienduizenden geconnecteerde fietsen aan de man gebracht, maar het bedrijf geeft geen verkoopcijfers. Volgens Adrien Roose wordt de verkoop van de fietsen, die online gebeurt, sterk gedreven door mondreclame. Cowboy stelt een honderdtal mensen te werk, vooral in Brussel, maar ook in Parijs, Londen, Nederland en binnenkort ook in de Verenigde Staten.

(Belga)

Lees ook dit gesprek dat Trends vorige zomer had met medeoprichter en CTO Tanguy Goretti naar aanleiding van de lancering van zijn nieuwe model.

"De jongste marktintroducties zijn maar een eerste stap", zegt Adrien Roose, de CEO van Cowboy. "We moeten onze aanwezigheid uitbouwen, zorgen dat de gebruikers ons leren kennen en Cowboy gaan vertrouwen." De financieringsronde werd geleid door Exor, HCVC en Siam Capital, met investeringen van Tiger Global, Index Ventures, Eothen, Isomer Opportunities Fund, Future Positive Capital en Triple Point Capital.Het e-bikemerk wil met deze stevige kapitaalronde zijn aanwezigheid versterken op de twaalf markten waar het aanwezig is en het ecosysteem rond zijn merk voort ontwikkelen. Cowboy lanceerde zijn eerste e-bike in 2018. Ondertussen is de vierde generatie van de fietsen op de markt. Volgens het Brusselse bedrijf zorgt het laatste model, dat 2950 euro kost, voor verkooprecords.Met de nieuwe kapitaalronde dikt het totaalbedrag aan opgehaalde financiële middelen aan tot 120 miljoen dollar, waarvan 23 miljoen werd vergaard in de zomer van 2020. Met dat geld breidde Cowboy vorig jaar uit naar Zweden, Denemarken en de Verenigde Staten, waar het actief is in New York, Miami, Los Angeles, San Francisco en nog vier steden.Ervoor zorgen dat potentiële klanten meer vertrouwen krijgen, gebeurt via het netwerk van merkambassadeurs. Geïnteresseerden kunnen bij hen de fietsen testen, ze zijn ook verantwoordelijk voor de diensten die horen bij de aankoop van een e-bike van Cowboy. "We moeten in de VS de manier van werken herhalen waar we vertrouwen in hebben, die werkwijze heeft in Europa zijn nut bewezen. Uiteraard zullen we ons daarbij aanpassen aan de vereisten van de Amerikaanse markt", zegt Adrien Roose.Ook in Europa wil het bedrijf zijn bekendheid opvoeren. Cowboy opent twee winkels, zoals het al eentje heeft langs het kanaal op de grens tussen Brussel en Molenbeek. Eentje opent in mei in Parijs, nadat er daarvoor al een pop-up komt vanaf februari. De tweede nieuwe winkel opent zijn deuren in Berlijn in februari.Cowboy wil ook blijven inzetten op nieuwe innovaties, die het via de bijbehorende app koppelt aan zijn e-bike. Centraal daarbij staat het onderhoudsabonnement dat in november werd gelanceerd. Cowboy komt de fiets repareren op vraag van de gebruiker. Dat is volgens het bedrijf ongezien in de sector.Net als andere bedrijven werd de Brusselse scale-up ook geraakt door de schaarste aan grondstoffen, waar de assemblageketen de gevolgen van droeg. Cowboy blijft zich daarom eerst concentreren op de productie van het huidige model. Er komt dit jaar dus geen nieuw, vijfde model uit.Sinds het bedrijf op de markt kwam in 2018 werden meerdere tienduizenden geconnecteerde fietsen aan de man gebracht, maar het bedrijf geeft geen verkoopcijfers. Volgens Adrien Roose wordt de verkoop van de fietsen, die online gebeurt, sterk gedreven door mondreclame. Cowboy stelt een honderdtal mensen te werk, vooral in Brussel, maar ook in Parijs, Londen, Nederland en binnenkort ook in de Verenigde Staten.(Belga)