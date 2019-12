Duitse uitvoer verrassend gestegen

De Duitse export is in oktober met 1,2 procent gestegen, ondanks zorgen om de gevolgen van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Het was de tweede toename op rij, zo bleek maandag uit gegevens van het Duitse statistiekbureau Destatis.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













.

De stijging is opvallend, want economen verwachtten een afname met 0,3 procent. Volgens het statistiekbureau zat vooral de export naar landen buiten de Europese Unie duidelijk in de lift. De export van de grootste economie van Europa was in september met 1,5 procent toegenomen. De import stagneerde in oktober, na een toename met 1,3 procent een maand eerder. Het Duitse handelsoverschot liep op tot 21,5 miljard euro.