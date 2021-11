Minister van Post Petra De Sutter (Groen) wil versneld nieuwe regels vastleggen voor postbedrijven. Dat zegt ze in een reactie op de grootscheepse inval bij pakjesbedrijf PostNL. De toestanden daar 'doen denken aan de 19de eeuw van Daens', zegt ze.

De sociale inspectie, de RVA en de douane deden maandag/gisteren een grootscheepse inval in de depots van PostNL in Mechelen, Wommelgem en Ardooie. De inspectie stelde in Wommelgem verschillende inbreuken vast rond zwartwerk en deeltijds arbeid en verzegelde het depot. VTM en HLN brachten daarnaast in een reportage allerhande wantoestanden bij PostNL aan het licht, zoals grootschalig zwartwerk en het inschakelen van minderjarigen.

Minister van Post Petra De Sutter had al een wetsontwerp in de steigers staan om wettelijk vast te leggen hoeveel een postbedrijf mag uitbesteden aan onderaannemers, bijvoorbeeld door te bepalen hoeveel pakjes elk bedrijf minimum moet leveren met personeel dat een vast contract heeft. Ze wil dat nu versneld uitrollen. 'Zo zal het snel gedaan zijn met de wantoestanden: want hoe meer pakjesbedelers met een vast contract aan de slag zijn, hoe beter ze beschermd zijn tegen deze praktijken', maakt De Sutter zich sterk.

De Groen-vicepremier is streng voor PostNL. 'Als het klopt wat ik zag (in de reportage, red.), dan gebeuren er vandaag achter de schermen van PostNL dingen die me doen denken aan de 19de eeuw van Daens. Onderaannemers die 13- of 14-jarigen inschakelen is kinderarbeid en dat is ver voorbij een rode lijn', zegt ze. 'Hetzelfde met tewerkstellen van pakjesbezorgers die geen rijbewijs hebben of zelfs zwart werken. Dit moet stoppen.'

