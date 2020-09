Het aanbod aan elektrische auto's groeit snel. Binnenkort heeft ieder merk minstens één model dat zich door alleen maar een elektromotor laat aandrijven. Tijd voor een eigenzinnige selectie in vier prijsklassen.

Elektrische auto's indelen in categorieën is geen gemakkelijke oefening. Het voor de hand liggende criterium, het prijskaartje, is bij de elektrische auto behoorlijk variabel. Zo zijn heel wat modellen verkrijgbaar in verschillende versies, met als enige verschil de capaciteit van de batterij en dus ook het rijbereik. Daardoor zijn sommige modellen te krijgen in prijsklassen die soms tot 20.000 euro verschillen. Geen auto illustreert dat beter dan de ID.3 van Volkswagen. Voor de maximale autonomie van 550 kilometer bedraagt de instapprijs 49.500 euro. Voor de versie met maar 330 kilometer rijbereik, die eind dit jaar op de markt komt, zou dat minder dan 30.000 euro zijn. Voor onze selectie plaatsten we onze favorieten in de klasse van hun goedkoopste uitvoering.Dacia lanceert zijn eerste elektrische auto pas in 2021, maar het wordt een prijsbreker. Toenmalig CEO Thierry Bolloré verklaarde vorig jaar dat de Renault-groep werkte aan een elektrische auto die "amper 10.000 euro zal kosten". Dat is ongetwijfeld kort door de bocht, én rekening houdend met de premies in sommige Europese landen. Een prijskaartje in de buurt van 15.000 euro lijkt waarschijnlijker. De Spring, zoals de elektrische Dacia voorlopig wordt genoemd, is gebaseerd op de elektrische Renault K-ZE, die het Franse merk in China verkoopt voor om en bij 7800 euro. + Prijs - Afwachten of hij de beloofde 200 km rijbereik haalt voor dat geld Bereik: 200 km (WLTP) Prijs: +/ 15.000 euro Renault bouwde dit model in een partnership met Daimler, waar het in de showroom van het dochtermerk Smart staat. Eind dit jaar brengt Renault een elektrische versie uit, met een instapprijs van minder dan 20.000 euro, batterij inbegrepen. Daardoor komt de Twingo in aanmerking voor gezinnen die een elektrisch model als tweede auto willen. + Betaalbaar als tweede gezinswagen - Piepklein Bereik: 190 km (WLTP) Prijs: 19.750 euroVolkswagen koestert grote ambities voor dit model. Het moet de opvolger van de Kever en de Golf worden. De goedkoopste versie, die pas eind dit jaar op de markt komt, zou minder dan 30.000 euro kosten. Van de ID.3 zijn nu al versies te krijgen met respectievelijk 420 en 550 kilometer rijbereik, met een navenant prijskaartje van respectievelijk 37.990 en 49.500 euro. De ID.3 is een van de best rijdende elektrische auto's die we ooit in handen kregen: massa's rijcomfort en geen zwaar stuurgevoel, zoals je soms met zware elektrische auto's krijgt. Ook op digitaal gebied staat hij verder dan de concurrentie. + Premium rijgevoel - Niet echt de democratische prijs die VW bij de eerste communicatie beloofde Bereik: 330 km (WLTP) Prijs: < 30.000 euro Dit is de bestverkopende elektrische auto in Europa. De intussen al derde generatie pakt uit met een veel beter afgewerkt interieur, rijdt gezwind en heeft een rijbereik dat langere ritten mogelijk maakt. Voor 24.400 euro koop je alleen de auto en moet je de batterij huren voor een prijs die afhangt van het aantal gereden kilometers per jaar. Wie de batterij wil kopen, kijkt meteen aan tegen een prijskaartje van 34.600 euro. De Zoe scoorde in een recente test van een gespecialiseerd Frans magazine in reële autonomie beter dan de e208 van Peugeot. Veelzijdige stadsauto Duur bij aankoop mét batterij Bereik: 360 km (WLTP) Prijs: 24.400 euro De kleinste van de VW-groep (ook verkrijgbaar als Citigo bij Skoda en Up! bij Volkswagen), is het archetype van de no-nonsense stadsauto. Geen franjes, gewoon behoorlijk goed rijden. Wil je een gevoel van comfort, dan blijf je beter op biljartlakenvlakke wegen, zoals we die in dit land niet in bulk hebben. Hij mocht wel wat goedkoper zijn voor wat je krijgt. + Haalt vlot officieel bereik - Springerige ophanging Bereik: 250 km (WLTP) Prijs: 21.190 euro Dit model was in 2019 de bestverkopende elektrische auto in ons land en trekt die lijn ook dit jaar door. Tesla profileert de goedkoopste in zijn gamma als een "compacte auto voor een breder publiek". Compact is hij, maar met een budget van bijna 50.000 euro zitten we veeleer in de premiumklasse. Je moet de Model 3 situeren in de klasse van de BMW 3 of Mercedes C, waar je voor een plug-in hybride (half elektrisch) al snel over 50.000 euro zit. De Model 3 is er ook met een autonomie van 560 kilometer, voor 58.300 euro. De Longrange-versie (63.900 euro) belooft een knotsgekke topsnelheid van 261 km per uur. + Prestaties - Zwaar stuurgevoel Bereik: 409 km (WLTP) Prijs: 48.800 euro De elektrische versie van de zeer geslaagde 208 staat dit jaar in de top tien van de Belgische verkoop van elektrische auto's. Peugeot bevestigt met deze kleine elektrische wagen ook dat het zich inspant om een hogere kwaliteit van afwerking aan te bieden. Hij kost wel ruim 10.000 euro meer dan een 208 met een benzine- of dieselmotor. De 208 is ook te krijgen bij de zustermarken Opel (e-Corsa) en DS (3 Crossback eTense). + Bloedmooie stadsauto - Prijskaartje (voor een stadsauto) Bereik: 340 km (WLTP) Prijs: 30.012 euro De SE rijdt en ziet eruit een echte Mini: hip, jeugdig en modern. Hij zal ongetwijfeld scoren in de fleet, waar Mini's bij jongere werknemers sowieso heel populair zijn. De particulier moet je al echt een minnaar van het merk zijn om hem te kopen, want voor de autonomie die je krijgt (reëel om en bij 200 km) is 33.100 euro te veel. + Bulkt van charisma - Imago dikt de prijs aan Bereik: 235 km (WLTP) Prijs: 33.100 euroDe Porsche Taycan is met voorsprong de meest indrukwekkende elektrische auto waar we ooit mee reden. Misschien wel de meest indrukwekkende auto tout court. Voor Porsche-kenners is het wel even wennen. Om gewicht te besparen is er veel minder leder en hout, wel veel kunststoffen van gerecycleerd materiaal. Ook dat hoort helaas bij elektrisch rijden. Hoe lichter die auto, hoe verder je raakt met een batterijlading. De Taycan is een raket op wielen. Hij gaat van 0 naar 100 km per uur in niet eens 3 seconden. Daarmee is de Taycan de snelste Porsche ooit. De twee elektrische motoren, op de voor- en de achteras, zijn dan ook goed voor minstens 625 pk. De Taycan is bovendien de eerste grote elektrische auto die zich gezwind en stabiel blijft gedragen in alle omstandigheden. + Rij-ervaring, prestaties - De prijs, natuurlijk... Bereik: 381 km (WLTP) Prijs: 157.850 euro Een vergelijking met de Taycan gaat niet op, want dit is een SUV. Hij is vooral afgesteld om comfortabel aan te voelen. De afwerking is top, de uitrusting weelderig, zonder futuristisch te worden. Voorts zit de eTron boordevol slimme systemen, om elektrisch rijden efficiënt en gebruiksvriendelijk te maken. Iedereen kan er meteen mee overweg. Je merkt wel dat je met een zware auto (grote batterijen) rijdt, maar die indruk vloeit snel weg. Een sportwagen is de eTron niet, maar hij biedt een zeer comfortabel en zelfs dynamisch rijgevoel, met een snedig stuur en zeer gezwinde acceleraties, als je even niet 'eco' rijdt. + Comfortgevoel - Bereik mocht ruimer voor die prijs Bereik: 420 km (WLTP) Prijs: 70.510 euro De Tesla S is nog altijd een beetje de 'oer-Tesla'. Sinds zijn lancering in 2012 is hij niet fundamenteel gewijzigd, maar wel aangepast en geperfectioneerd. De onvolmaaktheden in de afwerkingen herinneren ons eraan dat Tesla geen autobouwer met tientallen jaren ervaring is. Ze zouden niet mogen voorkomen in een luxueuze limousine als de Tesla S. De autonomie is zeer behoorlijk en rianter dan wat de concurrentie kan bieden. + Beproefd concept, autonomie - Details in afwerking Bereik: 610 km (WLTP) Prijs: 82.990 euro