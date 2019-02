De beste tijd om op restaurant te gaan: 17.30 uur

In tegenstelling tot wie per se om zeven of acht uur wil arriveren, hoef je zelfs in populaire etablissementen niet maanden op voorhand te reserveren. Meestal is er nog wel plaats om half zes. Nog een voordeel is dat het personeel nog niet zo lang aan zijn shift bezig is en dus nog mentaal fris is, zodat men vriendelijk is en je extra bestelling niet vergeten wordt. De keuken heeft nog geen tientallen maaltijden moeten verwerken en loopt dus nog niet achter. De kans is daardoor groot dat je geen uur op je eten hoeft te wachten en dat je bestelling met zorg en zonder haast bereid is. Meegenomen is ook dat voor vroege vogels alles op de kaart nog beschikbaar is en je dus niet het risico loopt dat je je de hele dag hebt lopen verlekkeren op dat ene gerecht waarvan je dan 's avonds hoort dat 'het helaas op is'. Last but not least zitten nog niet alle tafeltjes vol roezemoezende mensen, zodat je je eigen gezelschap nog kunt verstaan.